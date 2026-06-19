Claude Reid sollicite un troisième mandat dans le comté de Beauharnois

Le député de Beauharnois, Claude Reid, a annoncé à l'aube de la saison estivale qu’il sollicitera un nouveau mandat sous la bannière de la Coalition Avenir Québec lors de l’élection générale québécoise du 5 octobre prochain.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination que je confirme aujourd’hui ma candidature. Depuis mon élection en 2018, j’ai eu le privilège de représenter les citoyens et de Beauharnois et de défendre leurs intérêts à l’Assemblée nationale. Ensemble, nous avons fait avancer des projets majeurs qui améliorent concrètement la qualité de vie dans notre région. Il reste toutefois beaucoup à accomplir et je souhaite poursuivre le travail amorcé afin de contribuer au développement de notre milieu et à la réalisaƟon des projets porteurs pour nos communautés », a déclaré Claude Reid.

Depuis 2018, de nombreuses réalisations ont vu le jour dans la circonscription de Beauharnois, notamment :

- La construction de la Maison des Aînés;

- L’agrandissement du Centre du partage de Salaberry-de-Valleyfield;

- La restauration du Manoir Ellice à Beauharnois;

- La construction des casernes de pompiers à Saint-Louis-de-Gonzague et à Saint-Stanislas-de-Kostka;

- L’interdiction du camionnage de transit sur le boulevard Mgr-Langlois;

- La réalisation de près de 370 logements sociaux et abordables;

- La relance du Camp Bosco;

- La construction et l’agrandissement de quatre établissements scolaires;

- L’agrandissement du Cégep de Valleyfield ainsi que la construction de résidences étudiantes;

- La levée d’une contrainte historique qui freinait le développement du site du Centre Valleyfield, ouvrant la voie à un important projet résidentiel et commercial;

- L’octroi de près de 150 millions de dollars en financement à des entreprises de la région.

« Au cours des huit dernières années, j’ai toujours travaillé avec la même priorité : obtenir des résultats concrets pour les citoyens de la circonscription de Beauharnois. Je souhaite poursuivre ce travail de proximité et continuer d’être un partenaire engagé pour les familles, les organismes, les municipalités et les entreprises de notre région », a conclu Claude Reid.

C’est en présence de Bernard Drainville, député de Lévis, ainsi que de nombreux militants et sympathisants réunis à la Microbrasserie du Vieux-Canal, que Claude Reid a officialisé sa décision.

Avant son entrée en politique provinciale, Claude Reid a occupé le poste de directeur des communications et du développement des affaires à la Caisse de Salaberry-de-Valleyfield. Très engagé dans sa communauté, il a siégé au conseil d’administration de Moisson Sud-Ouest de 2007 à 2018, dont cinq années à titre de président. Il est également membre fondateur de l’AntiChambre 12-17, un organisme voué au soutien des jeunes de la région.

Par ailleurs, il a été conseiller municipal à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pendant sept ans. Ces expériences lui ont permis de développer une connaissance approfondie des réalités régionales, des enjeux municipaux et du développement économique local.