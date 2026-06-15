Élections 2026
Alexandre Daneau sera le candidat du PQ dans Beauharnois
Les membres du Parti Québécois (PQ) de la circonscription de Beauharnois ont fait leur choix: Alexandre Daneau sera leur candidat en vue des élections de l'automne. Visage connu dans le paysage local, il tentera de faire son entrée à l'Assemblée nationale.
En vertu du plus récent redécoupage électoral, la Ville de Coteau-du-Lac sera comprise dans la circonscription de Beauharnois qui regroupe les villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield, notamment.
83 % des membres du PQ de la circonscription ont jeté leur dévolu sur le propriétaire de la Patate Mallette, justement située à Beauharnois. « Mon expérience au sein de l’entreprise familiale m’a donné un contact direct avec la population. Ça m’a appris l’écoute, la patience et le respect, en plus de me donner une compréhension concrète des réalités des familles, des travailleurs et des organismes de chez nous. Je ne compte pas changer; c’est bien mes pairs que je veux représenter, mais surtout les servir au meilleur de mes capacités », a lancé le nouveau candidat.
Dans une perspective plus politique, l'homme d'affaires a fait un plaidoyer en faveur de la souveraineté québécoise. Il poursuit: « L’indépendance du Québec n’est pas une utopie, c’est un cap, une destination vers laquelle gouverner. C’est le seul moyen de permettre à nos régions de se développer selon leurs priorités et de préserver ce qui nous définit collectivement. Le Parti Québécois est l’outil politique le plus structuré pour porter ce projet avec sérieux, clarté et sens des responsabilités, et c’est dans cet esprit que je m’y engage aujourd’hui. »
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