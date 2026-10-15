Deux activités portes ouvertes au Cégep de Valleyfield

Le Cégep de Valleyfield accueillera, au cours des prochains jours, deux activités portes ouvertes dont l'objectif sera de faire découvrir ses installations de Salaberry-de-Valleyfield et de Vaudreuil-Dorion.

Dans les deux cas, ces portes ouvertes représenteront une belle occasion pour rencontrer les enseignants des différents programmes et visiter les locaux et laboratoires, poser des questions aux différents intervenants présents, notamment sur aux aides pédagogiques individuels et aux conseillers d’orientation, concernant les admissions, les préalables et plus encore, s'informer sur l'offre variée d’activités socioculturelles, sportives, de plein air, environnementales ainsi que sur nos différents comités, prendre connaissance des nombreux services aux étudiants et assister à la conférence Admission au Cégep : tout ce qu’il faut savoir! qui se tiendra le 17 octobre à 11 h 45 au Café chez Rose du campus principal.

Deux campus, un milieu de vie

Le samedi 17 octobre, c'est le campus principal situé au 169 rue Champlain qui ouvrira ses espaces de vie et d'études aux intéressés. Plus précisément, de 10 h à 14 h, les futurs étudiants sont conviés sur place pour en apprendre plus sur les programmes d'études qui y sont offerts, les activités liées à la vie étudiante et les services aux étudiants.

Le campus principal propose près d'une vingtaine de programmes d'études qui regroupe en 2026-2027 un total de 2300 étudiants. Situé en plein cœur du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield et à seulement 45 minutes de Montréal, le Cégep de Valleyfield offre une vie de campus complète et la possibilité de découvrir les plus beaux atouts du naturel-urbain. Il est possible de résider sur place pour les étudiants qui demeurent trop loin de leur domicile.

On retrouve à proximité de l’établissement des épiceries, des services de santé, des rues marchandes, le cinéma, des restaurants, des grands espaces verts, des magasins à grande surface, un réseau de transport en commun, une salle de spectacles annexée au collège, une piscine publique, un complexe sportif et l’aréna.

Quelques jours plus tard, soit le mercredi 21 octobre, c'est le Centre d'études de Vaudreuil-Dorion, sis au 2555 rue Dutrisac à Vaudreuil-Dorion, qui recevra les curieux de 18 h à 20 h.

L’établissement a récemment doublé sa superficie, lui permettant d’accueillir plus d’étudiant(e)s et d’améliorer son offre de services dans des espaces modernes et accueillants. Quatre programmes complets sont maintenant offerts depuis la rentrée d’automne 2025.

Pour participer aux portes ouvertes, il faut s'inscrire en cliquant sur ce lien:https://www.cegepvalleyfield.ca/portes-ouvertes/