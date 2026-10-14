La Fondation du Cégep John Abbott rend hommage à cinq personnes

Tout récemment, la Fondation du Cégep John Abbott a célébré cinq personnes exceptionnelles dont les contributions ont laissé une marque durable sur le Cégep et la communauté dans son ensemble.

La Fondation, qui gère le Temple de la distinction du Cégep John Abbott, a accueilli cinq nouveaux lauréats lors d’une cérémonie. réunissant leur famille, leurs ami(e)s, leurs collègues et des membres de la communauté du Cégep John Abbott. La célébration a permis non seulement de souligner leurs réalisations, mais aussi de rendre hommage aux personnes et aux expériences qui ont façonné leurs parcours.

« L’école a vraiment contribué à éveiller quelque chose en moi. Elle m’a donné un espace pour explorer ma créativité et elle m’a donné la possibilité de rêver en grand », a déclaré la lauréate Akilah Newton.

Newton est l’une des deux diplômé(e)s du Cégep John Abbott parmi les lauréat(e)s de cette année dont les réalisations les ont menés sur les scènes nationale et internationale. Diplômée en Arts créatifs, militante, entrepreneure, auteure et défenseure des arts, Newton a fondé Ouverture avec les Arts et a contribué à outiller plus de 95,000 jeunes partout au Canada grâce à programmation educative.

Brent Lakatos, diplômé en Sciences et l’un des athlètes paralympiques les plus décorés du Canada, a connu une carrière exceptionnelle comme athlète de calibre mondial en course en fauteuil roulant et médaillé à plusieurs reprises aux Jeux paralympiques. Frank Lovasco, professeur de mathématiques au Cégep John Abbott et l’un de ceux qui ont proposé sa candidature, a souligné les qualités qui s’étaient démarquées durant son passage au Cégep.

« Brent était l’étudiant idéal. Il était intelligent, consciencieux, autonome et travaillant. Très travaillant. Il avait toujours hâte d’apprendre de nouvelles choses. Il participait également activement en classe », a-t-il déclaré.

Le Collège a également rendu hommage au Dr. Richard Germain, médecin de longue date au Cégep John Abbott et diplômé en Sciences de la santé, qui consacre depuis près de 30 ans son travail à prendre soin de milliers d’étudiant(e)s et à les accompagner.

« Des générations d’étudiant(e)s l’ont décrit comme une personne accessible, compatissante et sans jugement », a déclaré Dennis Waide, directeur des services aux étudiants du Cégep John Abbott, en présentant le Dr Germain.

« Il était particulièrement dévoué à soutenir les étudiant(e)s vulnérables, ceux et celles qui vivaient loin de chez eux et toute personne faisant face à des difficultés personnelles ou de santé, qu’il s’agisse de prolonger les heures d’ouverture de la clinique, d’aider un athlète blessé ou de trouver le temps d’ajouter un rendez-vous. On le connaît pour toujours trouver une façon d’aider. »

Deux membres de la communauté du Cégep John Abbott ont été honorés à titre posthume. Lucie Fournier, ancienne directrice générale de la Fondation Cégep John Abbott, a été reconnue pour son leadership dans le renforcement de la Fondation et son engagement de longue date envers la communauté de l’Ouest-de-l’Île. L’un des événements de financement les plus populaires de la Fondation, La folie des huards, a été lancé durant son mandat et se poursuit encore aujourd’hui.

« Le mot qui la décrit peut-être le mieux est héritage », a déclaré Caroline Tison, qui a proposé la candidature de Mme Fournier, ancien directeur général de Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île.

Le Dr Peter Bender, membre fondateur du corps professoral et professeur de psychologie, a été honoré pour ses remarquables 53 années d’association avec le Cégep John Abbott.

« Par son dévouement comme enseignant, mentor, entraîneur et collègue, il a inspiré toute une génération d’étudiant(e)s et a contribué de façon inestimable au développement et à l’esprit du Cégep, et particulièrement de notre département de psychologie », a déclaré Afroditi Panagopoulos, coprésidente du département.