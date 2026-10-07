Dès le début novembre
Une nouvelle directrice pour la Formation continue du Cégep de Valleyfield
À quelques semaines du départ de la directrice de la Formation continue et du service aux entreprises du Cégep de Valleyfield, Marie Barrette, on connaît déjà l'identité de la personne qui lui succèdera. Il s'agit de Marie-Jacinthe Roberge qui a notamment occupé les fonctions de directrice générale de la Ville d'Hudson de 2023 à 2025.
À la suite de la séance du conseil d’administration du 29 septembre, la nomination de madame Marie-Jacinthe Roberge a été entérinée par les membres. Elle succèdera à madame Marie Barrette, qui a annoncé récemment son départ à la retraite à compter du 18 décembre 2026.
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal, Mme Roberge occupe présentement la fonction de conseillère aux affaires institutionnelles et politiques au sein de la Table de concertation régionale de la Montérégie depuis novembre 2025. Précédemment, elle a occupé les fonctions de directrice générale de la Ville d’Hudson de 2023 à 2025, de directrice du Parc régional de la MRC de Beauharnois-Salaberry de 2022 à 2023 et de responsable du développement et des relations avec le milieu à la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot de 2018 à 2022. Elle a également oeuvré au sein du CLD de Vaudreuil-Soulanges et de Tourisme Suroît.
La candidature de Mme Roberge s’est démarquée grâce à sa vaste expérience en gestion et en partenariats ainsi que son implication dans le milieu.
Son entrée en fonction sera le 2 novembre prochain, où une période de transition est prévue avec Mme Barrette.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le Syndicat de Vaudreuil souligne l'engagement des profs
Comme chaque année, le 5 octobre prochain a lieu la Journée mondiale des enseignants. Le Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil joint sa voix à celle de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) pour rendre hommage aux enseignantes et enseignants du centre de services des Trois-Lacs. C’est sous le thème « ...LIRE LA SUITE
Gérald-Godin inaugure son nouveau centre sportif
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que le Cégep Gérald-Godin a inauguré son nouveau centre sportif le mercredi 23 septembre, donnant officiellement le coup d’envoi à une nouvelle ère pour le sport et l’activité physique au sein de sa communauté. Le traditionnel coupé de ruban bleu s’est déroulé en présence de la ...LIRE LA SUITE
Mobiliser les jeunes par l'éducation relative à l'environnement
Les organismes Environnement Jeunesse et Appel à Recycler s'allient une nouvelle fois pour le lancement de la 11ᵉ édition du Concours de recyclage de piles, déployé dans l'ensemble du Québec. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Recyclez vos batteries, Canada ! Accessible à tous, ce défi de sensibilisation s’adresse ...LIRE LA SUITE