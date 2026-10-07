Une nouvelle directrice pour la Formation continue du Cégep de Valleyfield

À quelques semaines du départ de la directrice de la Formation continue et du service aux entreprises du Cégep de Valleyfield, Marie Barrette, on connaît déjà l'identité de la personne qui lui succèdera. Il s'agit de Marie-Jacinthe Roberge qui a notamment occupé les fonctions de directrice générale de la Ville d'Hudson de 2023 à 2025.

À la suite de la séance du conseil d’administration du 29 septembre, la nomination de madame Marie-Jacinthe Roberge a été entérinée par les membres. Elle succèdera à madame Marie Barrette, qui a annoncé récemment son départ à la retraite à compter du 18 décembre 2026.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal, Mme Roberge occupe présentement la fonction de conseillère aux affaires institutionnelles et politiques au sein de la Table de concertation régionale de la Montérégie depuis novembre 2025. Précédemment, elle a occupé les fonctions de directrice générale de la Ville d’Hudson de 2023 à 2025, de directrice du Parc régional de la MRC de Beauharnois-Salaberry de 2022 à 2023 et de responsable du développement et des relations avec le milieu à la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot de 2018 à 2022. Elle a également oeuvré au sein du CLD de Vaudreuil-Soulanges et de Tourisme Suroît.

La candidature de Mme Roberge s’est démarquée grâce à sa vaste expérience en gestion et en partenariats ainsi que son implication dans le milieu.

Son entrée en fonction sera le 2 novembre prochain, où une période de transition est prévue avec Mme Barrette.