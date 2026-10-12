Grande lecture partagée: le plaisir de lire, ça se partage

Près de 1 900 écoles et 2,5 millions de minutes déjà inscrites: l'Institut des troubles d'apprentissage en route vers le dépassement de son objectif de 5 millions de minutes le 22 octobre.

L’Institut des troubles d’apprentissage (Institut TA), en collaboration avec l'Association canadienne des troubles d'apprentissage (ACTA), se prépare au point culminant de la 2e édition de la Grande lecture partagée, un mouvement collectif qui invite toute la population québécoise à lire ensemble, le 22 octobre prochain, pour soutenir les jeunes vivant avec un défi d'apprentissage. Fort d’une première mouture qui a dépassé toutes les attentes en 2025, l’Institut TA voit grand cette année en visant 5 millions de minutes de lecture cumulées et la participation d’au moins 150 000 personnes.



En date du 6 octobre, près de 2,5 millions de minutes de lecture étaient déjà inscrites, soit près de la moitié de l'objectif et presque le double des 1,3 million de minutes enregistrées à pareille date l'an dernier. Le nombre de personnes participantes et d'inscriptions affiche une hausse de 75 % par rapport à 2025, et près de 1 900 écoles sont déjà de la partie, comparativement à 1 700 l'an dernier.

Alors qu’un Québécois sur cinq ne lit jamais (1), la mobilisation autour d’une initiative collective et rassembleuse comme la Grande lecture partagée prend tout son sens pour raviver le plaisir de lire ensemble. L’an dernier, ce sont des centaines de milliers de familles, de citoyens et d'écoles de toutes les régions du Québec qui ont répondu à l'appel avec un enthousiasme sans précédent.

Comme le plaisir de lire est reconnu pour être l'un des leviers les plus puissants de la réussite éducative (2), l’Institut TA souhaite cultiver ce goût de la lecture dès le plus jeune âge, en donnant envie de lire davantage et plus régulièrement.

« Pour un enfant qui vit avec un trouble d’apprentissage et qui doit déjà composer avec plus d'embûches que d'autres dans son parcours scolaire, cultiver le plaisir de lire peut faire une réelle différence dans son rapport à la lecture et sa motivation. C'est cette conviction qui nous a menés à lancer ce mouvement rassembleur autour de la lecture », souligne Laurence Arcouette, orthopédagogue et chargée de projet des contenus pédagogiques de l'Institut des troubles d'apprentissage.

Un mouvement rassembleur qui prend de l’ampleur

Avec la Grande lecture partagée, l’Institut TA tient à rappeler qu’il n’existe pas une seule bonne façon de lire. Pour développer le goût de la lecture, chacun doit pouvoir choisir un contenu qui rejoint ses intérêts et un format qui lui convient : bande dessinée, livre de recettes, revue, roman, roman graphique ou livre audio. L’objectif n’est pas de lire vite ou longtemps, mais de trouver une lecture qui donne envie de continuer, sans pression de performance.

L'auteur et comédien Simon Boulerice se joint à nouveau avec enthousiasme à la Grande lecture partagée à titre de porte-parole. « Enfant, la lecture pouvait me sembler être une montagne à gravir. C'est en découvrant des bandes dessinées qui me faisaient rire que j'ai enfin trouvé ma façon d'aimer lire. Je suis convaincu qu'on est tous à un livre de devenir un grand lecteur : il suffit de trouver celui qui nous ressemble. », soutient Simon Boulerice, porte-parole de la Grande lecture partagée.

Le point culminant le 22 octobre : invitation à la population et aux médias

Le 22 octobre, toute la population est invitée à lire ce qu'elle souhaite, dans le format qu'elle veut, en ayant pour seul objectif d'avoir du plaisir. Pour les jeunes qui ont des défis d’apprentissage, participer à un si grand mouvement collectif peut renforcer le sentiment qu’ils ont, eux aussi, pleinement leur place dans une communauté de lecteurs.

Le fonctionnement est simple : l’inscription se fait en ligne, que ce soit individuellement ou en groupe (classe, famille, amis), et chaque participant choisit une durée de lecture de 15, 30, 45 ou 60 minutes. Ensuite, le 22 octobre, tout le monde lit selon ses envies tandis qu’un compteur numérique suit la progression, en temps réel, vers l’objectif collectif de 5 millions de minutes. Au-delà de cet objectif collectif, la Grande lecture partagée souhaite donner à chacun l'envie de prolonger l'expérience et de faire une place à la lecture par plaisir dans son quotidien.

Des activités ludiques organisées pour cultiver le plaisir de lire

Par exemple, des dégustations littéraires, soit des activités dirigées durant lesquelles les élèves découvrent divers livres et genres littéraires, seront offertes aux classes du primaire et du secondaire en amont du 22 octobre. Le jour J, des bibliothèques mobiles s’installeront dans des parcs de Saint-Jérôme, Québec, Lévis et Granby pour que petits et grands goûtent au plaisir de lire en plein air. Des livres y seront distribués gratuitement (jusqu’à épuisement des stocks) aux familles participantes, ainsi qu’à la Grande Bibliothèque de Montréal.

Des trousses pédagogiques avec des activités clés en main sont également offertes à tous les participants afin de vivre la Grande lecture partagée de façon ludique et engagée.

La Grande lecture partagée : un mouvement pancanadien

La Grande lecture partagée (The Great Read-Along) se déploie pour une première fois dans l’ensemble du Canada, grâce à la collaboration entre l’Institut TA et l’ACTA, dont la mission est de renforcer l’autonomie et de défendre les droits des personnes ayant un trouble d’apprentissage ou un trouble associé afin de promouvoir l’égalité des chances. « Voir la Grande lecture partagée devenir un mouvement collectif national pour célébrer le plaisir de lire et soutenir les jeunes qui apprennent autrement, c'est une immense fierté. », conclut Roger Casgrain, président du conseil de l'Association canadienne des troubles d'apprentissage et président honoraire de l'Institut des troubles d'apprentissage.

Le mouvement bénéficie du soutien de nombreuses maisons d’édition et de partenaires engagés, comme Succès Scolaire, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Télé-Québec

Pour participer à la Grande lecture partagée : institutta.com/grande-lecture- partagee.