Journée mondiale des enseignants
Le Syndicat de Vaudreuil souligne l'engagement des profs
Comme chaque année, le 5 octobre prochain a lieu la Journée mondiale des enseignants. Le Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil joint sa voix à celle de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) pour rendre hommage aux enseignantes et enseignants du centre de services des Trois-Lacs.
C’est sous le thème « Chaque jour, les profs choisissent les élèves » qu’ils célèbrent la journée cette année.
« Les profs enseignent, accompagnent, rassurent, motivent et ouvrent les horizons des élèves. Remercions les profs qui font grandir le Québec, un élève à la fois », a déclaré Isabelle Gariépy, présidente du Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil.
La Fédération invite la population à prendre le temps de les remercier pour leur engagement auprès des élèves. « Les enseignants travaillent sans relâche pour faire de nos écoles et de nos centres des endroits où les élèves peuvent apprendre et s’épanouir, et ce, malgré des conditions qui sont loin d’être toujours faciles. Souhaitons qu’ils soient entendus et écoutés par l’équipe qui formera le prochain gouvernement », a déclaré M. Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.
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