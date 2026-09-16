Mobiliser les jeunes par l'éducation relative à l'environnement

Les organismes Environnement Jeunesse et Appel à Recycler s'allient une nouvelle fois pour le lancement de la 11ᵉ édition du Concours de recyclage de piles, déployé dans l'ensemble du Québec. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Recyclez vos batteries, Canada ! Accessible à tous, ce défi de sensibilisation s’adresse particulièrement aux écoles primaires et secondaires, cégeps, centres de formation professionnelle (CFP) ainsi qu’aux centres d'éducation des adultes (CEA).

Ancré dans une démarche pédagogique, ce concours vise à outiller la jeunesse afin qu'elle devienne actrice du changement dans son propre milieu de vie. En permettant aux élèves et étudiants de la province de passer à l'action par le tri et le recyclage des piles, cette initiative leur donne les moyens de comprendre l'impact de leurs gestes et de transformer la sensibilisation en habitudes écoresponsables.

Depuis la création du concours de recyclage de piles il y a dix ans, l'implication des jeunes, mais aussi des équipes enseignantes et du personnel éducatif a permis de détourner près de 300 000 kilogrammes de piles et de batteries usagées des sites d’enfouissement. En 2025 seulement, on a réuni un total de 320 établissements, permettant de récupérer près de 27 000 kilogrammes de matières, soit le poids d’environ six éléphants adultes.

Faire vivre l'économie circulaire dans les milieux scolaires

Dans le cadre d’une stratégie qui a pour objectif la transition socioécologique à long terme, le volet pédagogique du projet vise à faire comprendre que les piles usagées ne doivent pas être considérées comme de banals déchets ménagers, mais bien comme des ressources pouvant être récupérées, valorisées et transformées.

Lorsqu'elles finissent à la poubelle, les piles risquent de contaminer les sols et les écosystèmes en raison des polluants qu'elles contiennent. En intégrant le circuit du recyclage, les composants essentiels qu'elles renferment, tels que le zinc ou l'acier, sont récupérés et réintroduits dans les chaînes de fabrication de nouveaux produits.

Financer le pouvoir-agir et l'autonomie des jeunes

Afin de valoriser la persévérance et les efforts de mobilisation des communautés scolaires, le concours remettra une enveloppe globale de 18 950 $ répartie en 33 bourses aux établissements lauréats. Ces sommes constituent un puissant levier d'action, puisque les montants remportés sont directement réinvestis par les établissements dans la réalisation de projets environnementaux par et pour les jeunes.

Ces initiatives proposées et mises en œuvre contribuent à transformer leur cadre de vie quotidien. Il en va ainsi du verdissement des cours d'école, de la création de classes extérieures, de l'aménagement de potagers communautaires et de jardins pour pollinisateurs, ou encore de jardins pour pollinisateurs, ou encore l'installation de stations de tri et de compostage.

Adapter l'accompagnement à tous les milieux éducatifs

Afin de rendre le projet accessible à tous les établissements, peu importe leur taille, leur région ou leur niveau d'enseignement, Environnement Jeunesse et Appel à Recycler assure vouloir s'adapter aux différentes réalités terrain.

Tous les participants bénéficient d'un soutien logistique continu durant l’année scolaire comprenant des boîtes de collecte, des guides, ainsi que des outils de communication. Les établissements scolaires du Québec désireux de participer à ce défi collectif environnemental ont jusqu’au 15 décembre 2026 pour s'inscrire à cette adresse.