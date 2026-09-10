« Génial à vivre. Grand pour ton avenir. »
Une rentrée vibrante au Cégep Gérald-Godin
Le Cégep Gérald-Godin amorce sa nouvelle année scolaire avec une énergie renouvelée. Avec l’accueil de plusieurs nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants, la bonification de ses activités sportives et plusieurs projets structurants qui prendront forme au cours des prochains mois, l’année 2026-2027 s’annonce pleine de nouvelles expériences enrichissantes.
La traditionnelle fête de la rentrée du 2 septembre dernier a donné le coup d'envoi à cette nouvelle année scolaire en réunissant étudiants et membres du personnel dans une ambiance unique animée par la thématique « Totalement princesses ».
Jeux d’adresse, combats d’épée, fabrication de bracelets, manucure et autres activités colorées ont permis aux personnes participantes de faire de nouvelles rencontres et de célébrer le début de la session.
La journée s’est terminée en musique avec une prestation du groupe PRINCESSES, lauréat du prix de la Tournée Réseau Scènes lors des 28es Francouvertes. La performance énergétique à l’amphithéâtre extérieur de la Salle Pauline-Julien a contribué à créer un moment rassembleur sur le campus.
Propulser le sport à l'avant-plan
Cette année, le Cégep désire que l'activité physique occupe une place plus importante au sein de sa communauté étudiante. C'est justement en parallèle à cette vision que sera inauguré de manière imminente le nouveau centre sportif. Il s'agira de l’un des faits marquants de cet automne.
Le magnifique agrandissement vient bonifier les installations ainsi que les activités destinées aux étudiants, dans le but toujours de dynamiser la vie collégiale. Le centre comprend notamment de nouveaux espaces pour la pratique sportive et les activités physiques. Parmi eux, on retrouve une nouvelle salle de danse et de musculation.
S'épanouir dans un milieu qui évolue
En plus du centre sportif, le réaménagement des espaces communs, l’ouverture du café entreprise-école Point tournant et le développement des services à la communauté font partie des initiatives qui se concrétiseront en 2026-2027.
Ces projets s’inscrivent dans une volonté de faire évoluer le Cégep Gérald-Godin tout en maintenant ce qui fait sa particularité : un environnement à dimension humaine, où la collaboration et le sentiment d’appartenance occupent une place importante.
« Cette rentrée est à l’image de notre communauté : dynamique, engagée et tournée vers l’avenir. Plusieurs beaux projets prennent vie cette année et contribueront à enrichir l'expérience de l’ensemble de notre communauté. « C'est grâce à la mobilisation collective que nous pouvons poursuivre la mise en œuvre de nos orientations stratégiques et notre mission éducative », témoigne la directrice générale, Julie Pelletier.
Se développer et s’épanouir en français
Cette rentrée marque également le déploiement d’une nouvelle image de campagne de rayonnement et de recrutement pour le Cégep, qui mise sur la force du double G de Gérald-Godin. Avec la signature « Génial à vivre. « Grand pour ton avenir », le Cégep se positionne comme un établissement où il fait bon étudier tout en offrant aux étudiantes et aux étudiants un environnement qui leur permet de voir grand pour leur futur.
Par l'entremise de sa campagne, le Cégep Gérald-Godin réitère sa promesse de favoriser l’accès aux études supérieures, de valoriser la langue française et d’offrir un cadre sain et propice à la réussite à la communauté de la région de l’Ouest-de-l’Île de Montréal et des environs.
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