Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Cégep de Valleyfield

Des nouveaux espaces dédiés aux étudiants dès la fin de 2026

durée 14h00
22 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Même si la bibliothèque Armand-Frappier de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield quittera ses locaux actuels au cours des prochains mois, l’endroit dont la gestion sera reprise par le Cégep de Valleyfield conservera son nom.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général de l’établissement scolaire collégial lors du déjeuner des médias qui s’est tenu le jeudi 20 mai en matinée.

« La bibliothèque va quitter à la fin de l’année en cours 75 % des volumes qu’elle contient. Ce départ mettra fin à un partenariat qui a duré trente ans et qui était gagnant pour la Ville et pour nous. On va récupérer l’espace, mais conserver une bibliothèque. Toutefois cette dernière sera moins imposante. D’ailleurs, nous avons récemment autorisé l’achat de plusieurs livres dont le coût totalise 50 000$ », mentionnait Marc Rémillard, directeur général.

Ce dernier a précisé pourquoi le lieu de savoir serait de superficie moindre. « Il y a beaucoup de volumes numériques qui sont recommandés par les enseignants dans le cadre de leur cours. Les étudiants peuvent y accéder sur leur portail. Dès la fin de cette année, quand la Ville aura quitté, on va réaménager les lieux temporairement avec du mobilier pour permettre aux élèves de s’y retrouver pour échanger et travailler en équipe. Beaucoup se rendent sur place pour étudier dans un endroit tranquille.  On a décidé de conserver le nom car Armand-Frappier est directement lié au Cégep. »

Par la suite, une réflexion sera faite sur l’utilisation future de l’espace en vue de la rentrée scolaire 2027-2028. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une hausse globale de fréquentation de 5 % au Cégep de Valleyfield

Publié le 20 août 2026

Une hausse globale de fréquentation de 5 % au Cégep de Valleyfield

En ce jeudi 20 août, 3 200 étudiants reprennent le chemin des classes dans l’un des trois campus du Cégep de Valleyfield. Fidèle à son habitude, le directeur général Marc Rémillard tenait son traditionnel déjeuner des médias pour faire le point sur quelques sujets en ce jour important.  Pour le Cégep de Valleyfield, c’est la 60ᵉ rentrée scolaire ...

LIRE LA SUITE
Des enseignants du Cégep de Valleyfield rayonnent à l'échelle provinciale

Publié le 6 août 2026

Des enseignants du Cégep de Valleyfield rayonnent à l'échelle provinciale

Plusieurs membres du Cégep de Valleyfield ont participé au 45e colloque annuel de l’AQPC, qui s’est tenu du 2 au 5 juin 2026 au Cégep de Drummondville. Cet événement majeur du réseau collégial québécois a réuni plus de 1 750 congressistes autour de thématiques variées telles que la pédagogie, la réussite, la persévérance, la recherche, ...

LIRE LA SUITE
Près de 5 000 $ en bourse pour des finissants de la Cité-des-Jeunes

Publié le 25 juillet 2026

Près de 5 000 $ en bourse pour des finissants de la Cité-des-Jeunes

La Fondation de la Cité-des-Jeunes dresse un bilan record pour l'année scolaire 2025-2026. En tout, 115 565 $ ont été investis dans des projets scolaires et pour soutenir des activités de soutien à la réussite éducative. À cette somme déjà significative s'ajoutent 4 375 $ remis en bourses à des élèves finissants. En juin, la Fondation a souligné ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge