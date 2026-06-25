Dévoilement de l’offre de formation au Cégep de Valleyfield

La semaine du lundi 22 juin, la Formation continue du Cégep de Valleyfield a dévoilé la programmation de ses formations à 5 $ de l’heure, ainsi que les attestations d’études collégiales (AEC), qui seront offertes à l’automne 2026.

Il s’agit là d’une occasion de se perfectionner dans le cadre de ses fonctions actuelles, ou encore de s’ouvrir les portes menant à un changement de carrière.

Les personnes éligibles aux conditions d’admission peuvent déjà s’inscrire. La date de début des cours s’échelonne de septembre à début décembre, selon la spécialité choisie.

Ces formations à coût moindre sont proposées aux individus sur le marché du travail qui souhaitent se perfectionner. Si ces spécialisations sont aussi abordables, c'est grâce à la participation financière de Services Québec. L’offre de cours est réfléchie pour permettre aux personnes inscrites d’approfondir leurs connaissances dans un domaine spécifique.

Sept secteurs de formation sont touchés par l’offre d’automne 2026 :

1) Dans le secteur Bureautique et informatique, on peut s’inscrire à l’une et/ou l’autre de ces formations :

- Excel (débutant, intermédiaire ou avancé) – 15 h chacune

- Découvrir Office 365 et la plateforme Teams – 15 h

- Gestion des fichiers avec Microsoft 365 – 6 h

- Introduction à Power BI – 6 h

2) Les personnes souhaitant faire rayonner leur entreprise pourraient être intéressées par ces formations en marketing :

- Bien utiliser Canva pour vos visuels – 6 h

- Créer votre site Web professionnel avec WIX – 12 h

- Être visible sur Google et avec l’IA – 9 h

3) Avec la venue de l’intelligence artificielle dans les milieux professionnels, il est devenu important pour certains d’utiliser l’IA efficacement au travail. Utilisé à bon escient, l’IA peut devenir un logiciel spécialisé pertinent.

La formation proposée permettra d’apprendre à utiliser l’IA comme outil d'aide à la rédaction, à la recherche d'informations et à l'organisation du travail et, ainsi, de gagner en autonomie.

4) Dans le domaine Comptabilité - Logiciels comptables, les travailleurs et travailleuses autonomes, ou les membres du personnel au sein d’une PME, pourront s’inscrire à Sage 50 (débutant et intermédiaire), pour une durée totale de 30 h de formation.

5) Les personnes responsables du service à la clientèle seront heureuses de pouvoir bénéficier de perfectionnement avec la formation Bien accueillir, bien servir : les essentiels pour l’excellence au service à la clientèle, d’une durée de 18 h.

6) Pour les individus occupant des fonctions de gestion, les formations offertes touchent plusieurs sphères différentes et permettent de connaître les meilleures pratiques du domaine:

- Approche-client en contexte difficile – 9 h

- De collègue à gestionnaire - assumer son autorité sans perdre ses équipes – 18 h

- Le désengagement humain au travail: comment le prévenir ? – 3 h

- De la surcharge cognitive à la clarté d'action – 12 h

- Comprendre et soutenir les collègues en contexte de deuil – 3 h

- La gestion du changement sans s'y perdre – 9 h

7) Celles et ceux qui souhaitent ouvrir leurs horizons et se perfectionner dans une langue étrangère peuvent s’inscrire à cette formation de 30 h : Conversation en anglais (débutant).

Les personnes suivant l’un ou l’autre de ces cours de perfectionnement se verront remettre une certification à la fin de l’apprentissage.

Critères d’admissibilité

Pour bénéficier du tarif de 5 $ l’heure, il suffit de travailler pour une entreprise privée à but lucratif, un organisme à but non lucratif ou une coopérative, ou encore d’être travailleur ou travailleuse autonome, et de résider ou de travailler au Québec. Jusqu’à trois personnes d’une même entreprise peuvent s’inscrire à la même formation.

Les gens qui ne se qualifient pas aux critères d’admissibilité peuvent tout de même s’inscrire en acquittant le tarif non financé.

Une carte de formations collégiales de plus courte durée

Les personnes qui souhaitent relever de nouveaux défis professionnels ou qui envisagent un changement de carrière peuvent obtenir une attestation d'études collégiales (AEC). Cinq programmes sont ainsi offerts, tous accessibles en ligne ou en formule hybride, majoritairement à temps partiel et en soirée.

Les techniques de gestion des ressources humaines et la gestion des approvisionnements s'adressent à ceux qui souhaitent évoluer en milieu organisationnel. Les techniques d'éducation à l'enfance sont quant à elles proposées en deux formules : à temps plein de jour avec parcours travail-études, ou à temps partiel en soirée. Enfin, les techniques d'éducation spécialisée complètent l'offre en formule hybride, à temps partiel en soirée.

N’hésitez pas à vous informer sur la tenue de nos prochaines rencontres virtuelles d’information, qui auront lieu prochainement.