L’école des Canotiers est officiellement inaugurée        

C’est la fin des classes mais le début d’une longue vie pour l’école des Canotiers, située dans le noyau villageois des Cèdres. Des élus et représentants du Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) se sont réunis pour procéder à son inauguration. La jeune école est déjà bien vivante.

Les premiers élèves ont fait leur entrée dans la nouvelle addition du réseau de l’éducation dès septembre 2024. L’année scolaire 2025-2026 a été la première avec une mise en opération complète de l’école détenant 26 classes qui accueillent 231 élèves. Soulignons que deux classes sont dédiées aux élèves avec des besoins particuliers. La mise en chantier de l’école avait été accélérée par la surcapacité vécue dès 2018 à l’autre établissement des Cèdres, l’école Marguerite-Bourgeoys.

Les Canotiers a été bâti selon le nouveau modèle des écoles québécoises avec une luminosité naturelle généreuse, le recours à des matériaux naturels comme le bois et des espaces multifonctions conviviaux.

Pour Chantal Beausoleil, directrice générale du CSSTL, l’intention gouvernementale est la création de milieux de vie. Elle a d’ailleurs rappelé que les écoles sont des bâtiments appelés à accompagner des générations d’enfants. D’où l’importance, à ses yeux, de créer des espaces attrayants que s’approprieront les élèves.

Un engagement ministériel



La députée de Soulanges Marilyne Picard était présente en son nom et pour représenter sa collègue Sonia LeBel, ministre de l’Éducation.

La députée locale a souligné que l’école des Canotiers est le fruit d’un investissement de 45 M$ et de l’engagement de son gouvernement de placer l’éducation au centre de ses priorités. « C’est beau de voir comment les enfants donnent vie à ces espaces. Il n’est jamais trop tard pour célébrer une réussite », a lancé la députée, en référence au moment tardif choisi pour procéder à la cérémonie d’inauguration.

Elle a, elle aussi, souligné la qualité et la beauté des espaces.

