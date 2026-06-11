Réalisée en collaboration avec Madeleine Turgeon et Simone Vandette
Une nouvelle murale pour l'école Edgewater à Pincourt
La Ville de Pincourt et l’école primaire Edgewater ont procédé hier à l’inauguration officielle d'une murale installée sur un mur extérieur de l'établissement scolaire. Intitulée « Grandir ses ailes », l'œuvre a été réalisée par les artistes Madeleine Turgeon et Simone Vandette grâce au Programme d'intégration des arts (PIA).
La murale dépeint quatre oiseaux colorés inspirés de la faune locale et symbolisant le parcours éducatif. C'est un chemin de découvertes et de défis où chaque enfant, tel un oisillon dans son nid, développe la confiance et la persévérance nécessaires pour prendre son envol.
Il s'agit de la cinquième murale issue du PIA à agrémenter le paysage urbain de Pincourt. Le maire de la Ville de Pincourt, Claude Comeau, a d'ailleurs souligné le succès grandissant du programme, lancé en 2023. « Le conseil municipal est très fier de cette réalisation. Notre programme acquiert une notoriété qui dépasse nos frontières, attirant même l’intérêt d’artistes
internationaux. Nous visons à faire de Pincourt une destination de choix pour les amateurs d’art. »
La Ville de Pincourt prévoit déjà la réalisation d'une sixième murale en août prochain sur la façade du commerce Les Couvre-Planchers Pincourt, ainsi que la création d'un parcours des arts incluant les Passerelles des Arts ainsi que les murales à travers la ville.
Une autre belle réussite artistique
Au-delà du PIA, ce projet a également été rendu possible grâce à une étroite collaboration entre l'enseignante en arts plastiques Athanasia Antonopoulos, les services municipaux et la Commission scolaire Lester-B.-Pearson. La médiation culturelle a une fois de plus livré la marchandise.
Ce n'est justement pas la première fois que l'artiste Madeleine Turgeon participe à ce genre de création, c'est elle qui était à la barre de l'installation artistique « À la lumière de nos valeurs » au centre des Belles-Rives.
« Chaque matin, nous aurons l'occasion d’apprécier l’art, d’admirer la beauté de la nature et de nous sentir bien en entrant à l’école [… Ce projet nourrit le cœur et l’esprit de nos élèves tout en embellissant notre environnement quotidien », a déclaré Nathalie Cheff, directrice de l’école Edgewater.
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