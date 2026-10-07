Ouverture partielle du carrefour giratoire Henry-Ford

La Ville de Vaudreuil-Dorion informe la population qu’elle a reçu un avis du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) confirmant l’ouverture partielle à la circulation du carrefour giratoire situé à l’intersection de la rue Henry-Ford et du boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Cette réouverture a été complétée ce mercredi 7 octobre à compter de 5 h. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les nombreux citoyens résidant à proximité du secteur Henry-Ford, qui pourront de nouveau circuler sur la portion nord de la rue Henry-Ford après plusieurs semaines d’entraves liées aux travaux. L’accès au secteur de la Cité-des-Jeunes sera également de nouveau disponible.

Certaines entraves temporaires et sections de circulation en alternance demeureront toutefois en place pendant la poursuite des travaux, entre les rues Henry-Ford et des Floralies.

Bien que le carrefour giratoire soit accessible à la circulation, certains travaux devront se poursuivrejusqu’au 23 octobre afin de finaliser les infrastructures entourant les deux giratoires du secteur.

Dans lecadre de ces travaux, la voie de droite du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340 Ouest) demeurera fermée à la circulation entre la rue Jean-Béliveau et le boulevard de la Gare. De plus, sur le boulevardde la Gare, dans les deux directions, la voie de droite sera également fermée.

« La réouverture partielle de ce second carrefour giratoire représente une étape importante dans

l’amélioration de la circulation et de l’accessibilité dans ce secteur névralgique de notre ville. Nous

savons que les résidents du secteur Henry-Ford ont été particulièrement touchés par les travaux au cours des dernières semaines et nous sommes heureux qu’ils puissent retrouver un accès plus direct à leur quartier ainsi qu’au secteur de la Cité-des-Jeunes. Ces aménagements contribueront à améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements, tout en facilitant l’accès au futur hôpital régional, un projet majeur pour l’ensemble de notre communauté », a déclaré le maire Paul Dumoulin.

Il s’agit du troisième carrefour giratoire à être mis en service à Vaudreuil-Dorion. Le premier, situé à

l’intersection de la voie de service de l’autoroute 40, du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de l’avenue Saint-Charles, est en fonction depuis près de vingt ans. Le deuxième, situé à l’intersection du boulevard de la Gare, du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de la bretelle de sortie de l’autoroute 30 Ouest, a été mis en service plus tôt cette année.

La Ville invite les automobilistes à demeurer vigilants lors de leurs premiers passages dans le secteur et à respecter la signalisation en place pendant la poursuite des travaux.

Les citoyens qui souhaitent en apprendre davantage sur le fonctionnement des carrefours giratoires peuvent consulter la section Info-travaux du site Web de la Ville, qui comprend une foire aux questions et une capsule d’information.

Fermeture de la route Harwood pour une durée d'environ quatre mois

À compter du 12 octobre, des travaux réalisés par le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) entraîneront la fermeture complète de la route Harwood entre la rue Henry-Ford et le chemin de la Petite-Rivière. À la suite de cette intervention, le ministère des Transports et de la Mobilité durable prendra le relais afin de procéder à la réfection du ponceau situé sous le viaduc ferroviaire.

L’ensemble des travaux devrait s’échelonner sur une période d’environ quatre mois. La Ville remercie les citoyens pour leur patience et leur compréhension tout au long de ce chantier.