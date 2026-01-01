Une rentrée scolaire teintée par les travaux à Vaudreuil-Dorion

La Ville de Vaudreuil-Dorion informe la population que la rentrée scolaire 2026 se déroulera dans un contexte exceptionnel en raison de plusieurs chantiers majeurs en cours dans le secteur du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340) et des rues avoisinantes.

Ces travaux, nécessaires à la préparation des accès du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, sont réalisés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) et la Ville. Ils entraînent des détours, des fermetures complètes et une circulation en alternance qui auront un impact direct sur les déplacements aux abords de plusieurs établissements scolaires.

Contexte général : des travaux routiers d’une ampleur inhabituelle

D’abord, la route 340 est fermée complètement entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau jusqu’à la fin octobre. Cette fermeture est requise pour la construction du deuxième carrefour giratoire, à l’intersection de la rue Henry-Ford, un chantier majeur qui modifiera significativement la circulation dans le secteur. Le premier carrefour giratoire, situé à l’angle du boulevard de la Gare, est quant à lui partiellement en service, ce qui exige une vigilance accrue des usagers.

Parallèlement, la Ville rappelle que la circulation sera en alternance jusqu’à la fin septembre sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes, entre les rues Émile-Bouchard et des Floralies/Bill-Durnan.

Ces entraves, combinées à la fermeture du pont des Nénuphars et au détour par les rues Jean-Béliveau et Maurice-Richard, créent un environnement de circulation particulièrement chargé à proximité des écoles.

Enfin, la rue Jeannotte est fermée à la circulation entre le boulevard de la Cité-des-Jeunes et l’avenue Saint-Charles, en raison de travaux de réhabilitation comprenant le gainage de l’aqueduc et de l’égout sanitaire. Ces interventions réduisent considérablement la capacité de circulation dans ce secteur.

Impacts sur la rentrée scolaire

Les écoles de l’Hymne-au-Printemps, des Légendes et Saint-Michel se trouvent directement dans les zones touchées par les détours et les fermetures. La Ville anticipe un fort achalandage aux heures d’entrée et de sortie des élèves, particulièrement du 28 août à la mi septembre. Afin d’assurer la sécurité des enfants, des parents et des résidents, un plan d’action renforcé sera déployé.

Mesures de sécurité et de gestion de la circulation dès le 28 août

Secteur Maurice-Richard / école de l’Hymne-au-Printemps / école des Légendes

- Présence accrue de signaleurs-traversiers sur la rue Maurice-Richard aux intersections de la Gare, Phil-Goyette et Jean-Béliveau;

- Patrouille municipale renforcée et collaboration avec la Sûreté du Québec pour encadrer les comportements routiers;

- Création d’un second débarcadère temporaire sur la rue Émile-Bouchard, à la hauteur de l’édifice de La Croisée;

- Gestion du stationnement des travailleurs de chantier pour éviter l’encombrement du secteur. • Présence quotidienne de signaleurs au pont White durant les jours de fréquentation scolaire jusqu’à la mi-septembre;

- Coordination avec le transport scolaire pour ajuster les trajets d’autobus;

- Communication ciblée aux parents rappelant les comportements sécuritaires : utiliser les traverses, éviter de demeurer dans la zone de débarcadère, respecter les indications des signaleurs.

Secteur Jeannotte / École Saint-Michel / Aréna / Commerces

- Plan de circulation adapté en raison d’une fermeture à la circulation entre l’avenue Saint-Charles et le boulevard de la Cité-des-Jeunes. L’accès demeure toutefois permis pour la circulation locale via la rue du Chanoine-Groulx;

- Accès à l’aréna et à l’école Saint-Michel par les rues Sainte-Madeleine et du Chanoine-Groulx;

- Deux signaleurs-traversiers selon les accès scolaires;

- Coordination avec le transport scolaire pour ajuster les trajets d’autobus;

- Communication aux résidents et commerces du secteur de la rue Jeannotte.

Message à la population

La Ville remercie les parents, les élèves, les résidents, les commerçants et les automobilistes pour leur patience et leur collaboration. Toutes les équipes municipales, en partenariat avec les écoles, la SQ, le MTMD, le CPKC et les entrepreneurs impliqués, sont mobilisées pour assurer une rentrée sécuritaire et bien encadrée. La Ville invite les citoyens à prévoir davantage de temps pour leurs déplacements, à respecter les consignes des signaleurs et à adopter une conduite prudente et courtoise.