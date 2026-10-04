Des nouvelles fermetures complètes à venir cette semaine à Vaudreuil-Dorion

Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures complètes de soir et de nuit auront lieu sur l’autoroute 30, dans les deux directions, ainsi que dans les bretelles des échangeurs des autoroutes 30 et 40 et des bretelles reliant l’autoroute 30 et la route 340, à Vaudreuil-Dorion.

Ces fermetures sont requises pour poursuivre la construction de la passerelle située au-dessus de l’autoroute 30 et du deuxième carrefour giratoire situé à l’angle de la route 340 et de la rue Henry-Ford. Bien que ce carrefour giratoire ouvrira d’ici environ une semaine, des fermetures partielles sont prévues jusqu’à la fin novembre

Entraves et gestion de la circulation

Du 5 octobre, à 21 h, au 6 octobre, à 5 h et du 6 octobre, à 21 h, au 7 octobre, à 5 h (au besoin), il y aura:

- Fermeture complète de l’autoroute 30, dans les deux directions, entre la bretelle de sortie no 2 (Saint-Lazare, boulevard de la Cité-des-Jeunes) et l’autoroute 40;

- Fermetures par défaut des bretelles menant de l’autoroute 30, en direction ouest, vers l’autoroute 40, en direction est et ouest, de la bretelle menant de la route 340 à l’autoroute 30, en direction ouest, des bretelles menant de l’autoroute 40, en direction est et ouest, vers l’autoroute 30, en direction est.

Du 6 octobre, à 23 h 59, au 10 octobre, à 23 h 59:

- Fermeture complète de la bretelle menant de la route 340 vers l’autoroute 30, en direction

ouest.

Les 18 et 19 octobre, chaque fois, de 21 h jusqu’à 5 h le lendemain:

• Fermeture de l’autoroute 30, en direction ouest, entre la bretelle de sortie no 2 (Saint-

Lazare, boulevard de la Cité-des-Jeunes) et l’autoroute 40;

- Fermetures par défaut, des bretelles menant de l’autoroute 30, en direction ouest, vers l’autoroute 40, en direction est et ouest et de la bretelle menant de la route 340 à l’autoroute 30, en direction ouest.

Les 20, 21 et 22 octobre, chaque fois, de 21 h jusqu’à 5 h le lendemain:



- Fermeture de l’autoroute 30, en direction est, entre l’autoroute 40 et la bretelle de sortie

no 2 (Route 340, Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare);

Fermetures par défaut des bretelles menant de l’autoroute 40, en direction est et ouest, à l’autoroute 30, en direction est.

Jusqu’à la fin novembre:

- Fermetures partielles ponctuelles d’une voie sur la route 340 (boulevard de la Cité-des-

Jeunes), en direction ouest, entre la rue Henry-Ford et l’autoroute 30.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la

signalisation en place est essentiel.

Deuxième carrefour giratoire mis en service

Le deuxième carrefour giratoire, situé à l’angle de la route 340 et de la rue Henry-Ford sera en service dès le début du mois d’octobre. Ainsi, les usagers de la route sont invités à être attentif à la signalisation en place. Rappelons qu’à l’approche d’un carrefour giratoire, l’usager de la route doit ralentir et céder le passage aux usagers qui se trouvent déjà dans l’anneau. Si la circulation est trop dense, il est requis de faire un arrêt complet avant de s’engager dans le carrefour giratoire.