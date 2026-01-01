Accélération des travaux sur Cité-des-Jeunes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’une accélération des travaux sera réalisée les 24 et 25 août dans le secteur du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340) à Vaudreuil-Dorion.

L’objectif est d’améliorer la fluidité de la circulation aux intersections, dans le carrefour giratoire et à l’accès aux bretelles de l’autoroute avant la rentrée scolaire.

Pendant ces deux journées, la partie centrale de la R-340 sera bloquée devant les intersections de la bretelle A-30 direction est et le chemin de la Petite-Rivière.

Ces travaux nécessiteront donc un détour pour certains trajets.

En provenance du boulevard de la Gare:

- Accès à la bretelle A-30 direction ouest (Montréal et Ottawa) : pas de détour;

- Accès à la bretelle A-30 direction est (Salaberry-de-Valleyfield) : détour par la montée Labossière, la route Harwood et le chemin de la Petite-Rivière;

- Accès à la route Harwood ou au chemin de la Petite-Rivière : détour par la montée Labossière;

En provenance de Saint-Lazare:

- Accès au chantier de l’hôpital Vaudreuil-Soulanges : faire le tour par le giratoire et revenir sur la R-340;

- Accès au chemin de la Petite-Rivière : pas de détour;

- Accès à la bretelle A-30 direction est (Salaberry-de-Valleyfield) : pas de détour;

- Accès au carrefour giratoire de la Gare : pas de détour;

- Accès à la bretelle A-30 direction ouest (Montréal et Ottawa) : pas de détour;

Ces mesures sont provisoires et permettront d'ouvrir deux voies sur le viaduc en direction de Saint-Lazare sur la route 340 par la suite, améliorant ainsi la fluidité de la circulation dans ce secteur.