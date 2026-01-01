Travaux à Vaudreuil-Dorion: des changements dès cette semaine

Au cours des prochains jours, plusieurs changements de circulation entreront en vigueur dans le secteur du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de la route Harwood à Vaudreuil-Dorion.

Depuis le 2 août à 22 h, il y a fermeture complète de la route 340 entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau jusqu'à la fin octobre. La rue Henry-Ford, entre le boulevard de la Cité-des-Jeunes et la rue White, est aussi fermée. Seule la circulation locale sera permise entre les rues Marier et des Méandres.

La réouverture d'une voie sur la route Harwood, avec circulation en alternance entre la rue Henry-Ford et le chemin de la Petite-Rivière a aussi été complétée à cette même date en soirée.

Depuis le lundi 3 août, deux réouvertures ont eu lieu, soit celle de l'intersection du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de la rue Jean-Béliveau et du pont White.

Dès le 10 août et jusqu'à la mi-septembre, il y aura une circulation en alternance sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes, entre les rues Émile-Bouchard et Floralies / Bill-Durnan, une fermeture de l'accès à la rue Émile-Bouchard (côté nord) à partir du boulevard de la Cité-des-Jeunes et une fermeture du pont des Nénuphars. Les piétons et cyclistes devront emprunter le pont White.

Ces travaux permettront de poursuivre les aménagements routiers liés au Futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges.