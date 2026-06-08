Semaine nationale de la sécurité des travailleurs routiers

C'est n'est un secret pour personne: Vaudreuil-Soulanges et plus particulièrement le secteur de Vaudreuil-Dorion sont particulièrement touchés par les travaux routiers. Ce n'est cependant pas une excuse pour faire l'économie de la sécurité des travailleurs routiers.

Plus précisément, la troisième édition de la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers se tient du 8 au 14 juin 2026, sur le thème « La protection des travailleurs routiers, j’embarque. ».

Cette semaine thématique souligne la nécessité de faire preuve de courtoisie, de vigilance et de prudence en présence d’ouvriers des chantiers routiers. Elle vise également à accroître la bienveillance des usagers de la route envers les travailleurs routiers en général et à encourager le respect des règles aux abords des chantiers.

Le ministère des Transports du Québec souligne que la écurité des travailleurs routiers est une responsabilité partagée. Il est ainsi primordial de poursuivre nos efforts de sensibilisation, car des vies humaines sont en jeu.