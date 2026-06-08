Période estivale de travaux
Semaine nationale de la sécurité des travailleurs routiers
C'est n'est un secret pour personne: Vaudreuil-Soulanges et plus particulièrement le secteur de Vaudreuil-Dorion sont particulièrement touchés par les travaux routiers. Ce n'est cependant pas une excuse pour faire l'économie de la sécurité des travailleurs routiers.
Plus précisément, la troisième édition de la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers se tient du 8 au 14 juin 2026, sur le thème « La protection des travailleurs routiers, j’embarque. ».
Cette semaine thématique souligne la nécessité de faire preuve de courtoisie, de vigilance et de prudence en présence d’ouvriers des chantiers routiers. Elle vise également à accroître la bienveillance des usagers de la route envers les travailleurs routiers en général et à encourager le respect des règles aux abords des chantiers.
Le ministère des Transports du Québec souligne que la écurité des travailleurs routiers est une responsabilité partagée. Il est ainsi primordial de poursuivre nos efforts de sensibilisation, car des vies humaines sont en jeu.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une rentrée scolaire teintée par les travaux à Vaudreuil-Dorion
La Ville de Vaudreuil-Dorion informe la population que la rentrée scolaire 2026 se déroulera dans un contexte exceptionnel en raison de plusieurs chantiers majeurs en cours dans le secteur du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340) et des rues avoisinantes. Ces travaux, nécessaires à la préparation des accès du futur hôpital de ...LIRE LA SUITE
Accélération des travaux sur Cité-des-Jeunes
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’une accélération des travaux sera réalisée les 24 et 25 août dans le secteur du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340) à Vaudreuil-Dorion. L’objectif est d’améliorer la fluidité de la circulation aux intersections, dans le carrefour giratoire et à ...LIRE LA SUITE
Travaux à Vaudreuil-Dorion: des changements dès cette semaine
Au cours des prochains jours, plusieurs changements de circulation entreront en vigueur dans le secteur du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de la route Harwood à Vaudreuil-Dorion. Depuis le 2 août à 22 h, il y a fermeture complète de la route 340 entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau jusqu'à la fin octobre. La rue ...LIRE LA SUITE