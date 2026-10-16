Un troisième volet pour l'exposition Un hôpital né de sa communauté

C'est le jeudi 15 octobre que le Conseil des Arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulanges et ses partenaires ont dévoilé le projet Un hôpital né de sa communauté : entre mémoire, créativité et avenir, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.

L’événement s’est déroulé en présence des partenaires du projet, des artistes, de plusieurs maires et mairesses auxquels se sont joint James Hughes, député désigné de Vaudreuil, Olivier Bertin-Mahieux, député désigné de Soulanges, ainsi que plusieurs dirigeants de Santé-Québec Montérégie-Ouest. Au total, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées pour souligner l'événement.

Ce grand projet d’exposition, représente l’aboutissement d’une démarche régionale amorcée en 2019, celle de faire une place concrète aux arts et à la culture dans le grand projet du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges.

Les artistes participants sont:

​- Adele Reeves, de Rigaud;

- Carole Leroux, des Cèdres;

- Colleen Leonard, de Hudson;

- Diane Collet, de Vaudreuil-Dorion;

- Emeline Villedary, de Rigaud;

- Émilie Léger, de Pincourt;

- Isabelle Deprez, de Vaudreuil-Dorion;

- Isabelle Parson, de Pointe-Fortune;

- Isabelle Thibert, de Coteau-du-Lac;

- Lauren Bianco, de Saint-Lazare;

- Lucie Lacelle, de Pointe-Fortune;

- Manon Côté, des Cèdres;

- Mona Turner, de Rigaud;

- Monica Brinkman, de Vaudreuil-Dorion;

- Océane Giguère, de Vaudreuil-Dorion;

- Roxana Stoleru, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

« Cette démarche est bien plus qu’une exposition. C’est la démonstration qu’en réunissant les forces du milieu municipal, du secteur de la santé, des organismes culturels, des artistes et de la population, nous pouvons donner une dimension humaine et durable à nos grands projets collectifs. Un hôpital soigne les personnes. Et la culture, à sa manière, contribue elle aussi à prendre soin de nous : elle nous rassemble, nous fait réfléchir, nourrit notre sentiment d’appartenance et nous rappelle l’importance de notre histoire commune », indiquait d'entrée de jeu Nadine Maltais, directrice générale du CACVS.

En associant des initiatives culturelles au nouvel Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, nous affirmons qu’un projet structurant doit répondre aux besoins de la population tout en reflétant l’identité de son territoire. L’hôpital s’inscrit pleinement dans les priorités régionales de la MRC, qui consistent à bâtir des milieux de vie complets, accessibles et humains.

« Le futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges représente une occasion de renforcer l’ensemble de notre réseau, dans une vision de proximité et de complémentarité. Nous voulons bâtir un hôpital profondément ancré dans sa communauté, où l’art et la culture contribuent à créer un milieu qui reflète les gens d’ici, leur identité, leur histoire et le territoire auquel ils sont attachés», précisait Dominique Pilon, PDG Santé Québec Montérégie-Ouest.



​Trois volets, une même vision

Premier volet : raconter l’histoire du projet

Au printemps dernier, les partenaires ont dévoilé une ligne du temps retraçant la genèse du projet hospitalier et les moments marquants de la mobilisation qui a mené à sa réalisation. Elle met en lumière l’histoire d’un projet collectif, porté par une communauté qui a su se mobiliser autour d’un besoin essentiel.

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La ligne du temps est présentée à la galerie du CACVS dans le hall d’entrée de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, jusqu’au 23 octobre prochain.

​Deuxième volet : faire vivre l’art autrement

Durant l’été, un conteneur artistique a sillonné Vaudreuil-Soulanges, invitant la population à expérimenter les bienfaits de l’art et de la créativité sur le bien-être.

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Grâce au travail de Jessandra Guindon et Antoine Mailloux, duo d’animateurs dynamique et engagé, ce conteneur est devenu un espace de rencontres, d’exploration et de participation, où près de 900 visiteurs et visiteuses ont pu prendre part à une expérience culturelle accessible et rassembleuse.

Un territoire porte en lui une mémoire, une histoire et une identité qui traversent le temps. Alors que le futur hôpital transforme le paysage, l’art et la culture nous permettent de préserver cet héritage et de garder vivant le lien qui nous unit à notre territoire.



Mario Tremblay, président CACVS et maire de Vaudreuil-sur-le-Lac

Troisième volet : raconter le territoire ​à travers



Une grande exposition

L’exposition dévoilée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges fait revivre l’évolution du paysage qui a accueilli le nouvel hôpital. À travers des images d’archives, des artefacts récupérés sur le site et des récits liés à son histoire, elle invite à remonter le temps. Elle évoque notamment les familles qui ont habité et cultivé ces terres, avant que celles-ci ne deviennent un lieu consacré aux soins et à la santé.

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L’exposition fait également une place importante à la création contemporaine. Les œuvres réalisées par 16 artistes de la région ont été réunies pour former une grande œuvre textile collective, à laquelle s’ajoutent les pièces créées au fil de l’été par les visiteurs du conteneur artistique. Ainsi, l’histoire du lieu, la mémoire des familles, la créativité des artistes et la participation citoyenne se rencontrent dans une même œuvre.

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L’exposition réussi à faire dialoguer le passé, le présent et l’avenir, tout en donnant à la population une place active dans cette histoire.

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L’œuvre textile collective

À la suite d'un appel lancé par le CACVS en avril, 16 artistes locales ont été sélectionnées pour créer une œuvre originale carrée sur textile qui sert de point d’ancrage autour duquel ont été assemblées les pièces créées par les visiteurs du conteneur. Le résultat est une œuvre textile collective de grand format

L'exposition Un hôpital né de sa communauté: entre mémoire, créativité et avenir est présentée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges jusqu'au 7 février 2027.