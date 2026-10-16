L'expo « La vie est belle » à découvrir à Rigaud

La bibliothèque municipale de Rigaud, accueille jusqu'au 14 décembre, l'exposition « La vie est belle» de la photographe Madeleine Langlois. Cette dernière célèbre cette année son 25e anniversaire derrière l'objectif. Le vernissage se tiendra le 23 octobre prochain de 17 h à 19 h 30.

En sélectionnant les images pour préparer cette exposition, Mme Langlois est tombée sur une photographie prise en hiver durant la pandémie d'un banc à Rigaud portant un message simple et profond. Bien que l'inscription sur le banc ait disparu depuis longtemps, son message demeure : « LA VIE EST BELLE ».

Voici comment elle décrit l'exposition dans un communiqué:

Dans un monde plein de changements et d’incertitude, la vie semble rarement simple. Pourtant, ici même, dans le havre de paix de Vaudreuil-Soulanges, nous avons la chance de profiter d'un paysage qui nous permet de respirer. Cette exposition — qui marque 25 années passées à immortaliser notre belle région — est une méditation visuelle sur l'extraordinaire qui se cache dans le quotidien. Des rivières baignées de soleil et des terres agricoles vallonnées, des couchers de soleil de rêve, et aux gens et les événements dynamiques qui tricoter notre communauté. Ces images nous rappellent que l’émerveillement nous entoure, la preuve que la beauté n'est pas quelque chose que l'on recherche, mais quelque chose qui attend d'être remarqué dans l'ordinaire même dans des temps d'instabilité autour.

Lors du vernissage, il sera possible de rencontrer l'artiste et d'obtenir une courte présentation retraçant son parcours dans la photographie et le design. Le tout, dans l'ambiance musicale à la guitare acoustique du musicien local Luc Bayard.

Détails de l'exposition et soutien à la communauté :

- Cadres photo et œuvres d'art: Tous items photo sont fabriqués localement, produits de Vaudreuil-Soulanges fabriqué au Québec, Canada, sont disponibles pour l'achat pendant toute la durée de l'exposition (à récupérer après le 15 décembre 2026).

- Calendriers 2027 de Vaudreuil-Soulanges : seront disponible en précommande lors du vernissage, la 26e édition de mon calendrier bilingue de Vaudreuil-Soulanges (fabriqué localement).

- Engagement communautaire : Parce que ça prend une communauté pour la communauté, une partie des recettes sera versée au Club Optimiste de Rigaud (pour la Guignolée) afin de soutenir les familles locales dans le besoin. Les dons supplémentaires sont les bienvenus lors du vernissage.

Forte d'une expérience de 35 ans dans le domaine de la création de mode, Madeleine Langlois apporte à sa photographie d'art un regard unique sur la composition, la lumière et des couleurs. Son amour pour les paysages féeriques puise ses racines dans les souvenirs d'enfance où elle observait son grand-père peindre des scènes des villages dans la région de Québec. Inspirée par sa vision artistique, elle a reçu son premier appareil photo de sa part alors qu'elle était très jeune, déclenchant ainsi une passion de toute une vie pour la capture d'instants éphémères, telle une « poésie pour le cœur et l'âme ». La photographie est l'art de l'observation. Son œuvre célèbre la nature, le respect de l'environnement et les liens communautaires.

Un engagement communautaire : Parce que ça prend une communauté pour la communauté.

Pour cette exposition, Mme Langlois met son art au service d'une cause qui lui tient à cœur. Une partie des recettes sera reversée au Club Optimiste de Rigaud pour sa Guignolée de Noël annuelle. Au service de Rigaud, de Très-Saint-Rédempteur et de Pointe-Fortune, les clubs Optimiste locaux et les partenaires communautaires œuvrent sans relâche tout au long de l'année pour soutenir les familles dans le besoin, notamment en distribuant des paniers de noël pour les Fêtes et en offrant une aide bimensuelle.

Vendre des créations pour une bonne cause n'est pas nouveau pour Mme Langlois. « Beaucoup de gens traversent une période difficile en ce moment », explique Mme Langlois. « Après avoir photographié divers événements au cours des années dans notre région, cela me fond le cœur de voir des familles en difficulté. Si je peux aider à leurs rendre les Fêtes un peu plus joyeuses, bien alors chaque geste compte. »

Comment faire une différence dans la communauté? Les fêtes approchent et les membres de la communauté peuvent soutenir les familles locales en faisant du bénévolat dans leur ville, en effectuant des dons, en relayant les initiatives de collecte de fonds locales ou même en déposant des bouteilles et canettes vides au Café de la Débrouille à Rigaud, où les fonds issus du recyclage servent directement à l'achat de nourriture et de fournitures à l’année longue.