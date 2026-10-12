L'Action de Grâce, une célébration qui date de ....1879

Congé d’école pour les petits et de boulot pour les grands et gros repas en famille, dinde compris. Voilà comment on célèbre l’Action de grâce dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, et partout au Canada…ou presque. Saviez-vous que les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve n’ont pas cette journée fériée?

Si on remonte un peu (beaucoup) dans le passé, on découvre que l’Action de grâce a été célébrée officiellement et annuellement au Canada, le 6 novembre 1879. Pour l’Amérique du Nord, il faut reculer encore plus loin, soit en 1578. C’est cette année-là que Sir Martin Frobisher et son équipage sont les premiers Européens à célébrer cette fête.

Très rapidement, la tradition est imitée par les habitants de la Nouvelle-France sous l’autorité de Samuel de Champlain, en 1606.

Et la dinde? Le volatile, devenu le repas par excellence de cette fête familiale, ne se trouvait pas en Amérique du Nord à l’époque. Il faut donc se rabattre la courge, la citrouille, le bœuf salé, les gâteaux secs et la purée de pois.

Une signification monarchique

Le premier jour d’Action de grâce suivant la Confédération Canadienne s’est tenu le le 5 avril 1872. Considéré comme un congé civique plutôt qu’une fête religieuse, elle célèbre le retour à la santé du prince de Galles (qui devient plus tard le rôle Édouard VIII).

La date de sa célébration et son thème (célébration des récoles ou anniversaire de la monarchie britannique) sont déterminés par le Parlement. Dans son histoire, l’Action de grâce a déjà eu lieu le 6 décembre et coïncide parfois avec la Thanksgiving américain.

Dépendamment des provinces, l’Action de grâce prend plusieurs formes. Appelée Thanksgiving dans le reste du Canada, cette version de la fête est moins célébrée au Québec à cause de ses origines protestantes.

Si la dinde est un classique de l’Action de grâce au Québec, le souper jiggs l’est à Terre-Neuve-et-Labrador. Tout comme la tarte à la citrouille qui est un dessert répandu au pays et les barres Nanaimo en Colombie-Britannique et les et les tartelettes au beurre en Ontario.