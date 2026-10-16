Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Vendredi 16 octobre:
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Festi'Halloween;
Où: 75, route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: Heures variables;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;
Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;
Quand: 7 h à 23 h ;
Ville de Hudson
Quoi: Artistes Hudson Artist Expo Art;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 19 h à 21 h;
Samedi 17 octobre:
Ville de Rigaud
Quoi: Week-ends des couleurs au Mont-Rigaud;
Où: 321 chemin des Érables, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0;
Quand: Heures variables;
Ville de Hudson
Quoi: Artistes Hudson Artist Expo Art;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à 17 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Festi'Halloween;
Où: 75, route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: Heures variables;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Conférence de l'auteur Cédric Léveillé;
Où: Salle Lac-des-Deux-Montagnes (2000 rue Émile-Bouchard, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 1A5);
Quand: 14 h à 15 h 30;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;
Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;
Quand: 7 h à 23 h ;
Dimanche 18 octobre:
Ville de Hudson
Quoi: Artistes Hudson Artist Expo Art;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à 17 h;
Ville de Hudson
Quoi: Marché d'automne à la Ferme Pengrove;
Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;
Quand: 10 h à 16 h;
Ville de Rigaud
Quoi: Week-ends des couleurs au Mont-Rigaud;
Où: 321 chemin des Érables, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0;
Quand: Heures variables;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Festi'Halloween;
Où: 75, route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: Heures variables;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;
Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;
Quand: 7 h à 23 h ;
Ville de Hudson
Quoi: Atelier Kokobrik;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 9 h à 11 h 30;
Ville de Rigaud
Quoi: Ces mauvaises herbes qui nous veulent du bien
Où: 15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0;
Quand: 13 h à 16 h;
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