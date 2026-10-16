Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Vendredi 16 octobre:

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festi'Halloween;

Où: 75, route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

Quand: Heures variables;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;

Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;

Quand: 7 h à 23 h ;

Ville de Hudson

Quoi: Artistes Hudson Artist Expo Art;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 19 h à 21 h;

Samedi 17 octobre:

Ville de Rigaud

Quoi: Week-ends des couleurs au Mont-Rigaud;

Où: 321 chemin des Érables, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0;

Quand: Heures variables;

Ville de Hudson

Quoi: Artistes Hudson Artist Expo Art;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à 17 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festi'Halloween;

Où: 75, route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

Quand: Heures variables;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Conférence de l'auteur Cédric Léveillé;

Où: Salle Lac-des-Deux-Montagnes (2000 rue Émile-Bouchard, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 1A5);

Quand: 14 h à 15 h 30;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;

Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;

Quand: 7 h à 23 h ;

Dimanche 18 octobre:

Ville de Hudson

Quoi: Artistes Hudson Artist Expo Art;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à 17 h;

Ville de Hudson

Quoi: Marché d'automne à la Ferme Pengrove;

Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;

Quand: 10 h à 16 h;

Ville de Rigaud

Quoi: Week-ends des couleurs au Mont-Rigaud;

Où: 321 chemin des Érables, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0;

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festi'Halloween;

Où: 75, route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

Quand: Heures variables;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;

Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;

Quand: 7 h à 23 h ;

Ville de Hudson

Quoi: Atelier Kokobrik;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 9 h à 11 h 30;

Ville de Rigaud

Quoi: Ces mauvaises herbes qui nous veulent du bien

Où: 15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0;

Quand: 13 h à 16 h;