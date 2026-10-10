Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Samedi 10 octobre:

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);

Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres d'octobre;

Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: 10 h à 14 h;

Ville de Rigaud

Quoi: Festival des couleurs;

Où: Parc Chartier-de-Lotbinière (5 rue Pagé, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);

Quand: 10 h à 17 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;

Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;

Quand: 7 h à 23 h ;

Dimanche 11 octobre:

Ville de Rigaud

Quoi: Festival des couleurs;

Où: Parc Chartier-de-Lotbinière (5 rue Pagé, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);

Quand: 10 h à 17 h;

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres d'octobre;

Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: 13 h à 15 h;

Ville de Hudson

Quoi: Lancement de livre: Desire Lines de Jon Torell;

Où: Centre créatif Hudson creative Hub (273 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 14 h à 16 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;

Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;

Quand: 7 h à 23 h ;

Ville de Hudson

Quoi: Marché d'automne;

Où: Les Fermes Pengrove (133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à 16 h;

Lundi 12 octobre (congé férié):

Ville de Rigaud

Quoi: Festival des couleurs;

Où: Parc Chartier-de-Lotbinière (5 rue Pagé, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);

Quand: 10 h à 16 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;

Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;

Quand: 7 h à 23 h ;