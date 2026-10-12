Retour en images sur le Festival des couleurs de Rigaud

C’est en ce lundi de congé férié au Québec qu’a pris fin la 28e édition du Festival des couleurs de Rigaud. L’activité qui prenait place au parc Chartier-de-Lotbinière de Rigaud est un arrêt incontournable pour les amateurs de couleurs et de bonne musique.

« Cette 28ᵉ édition, on l’a pensée pour satisfaire tous les goûts et toutes les générations ! Au programme : du rock québécois, des rythmes traditionnels, un retour nostalgique sur les années 80 et 90, ainsi qu’un hommage à un groupe iconique. On a aussi une surprise de taille : un duo unique qui réunit deux artistes bien connus au Québec. Et comme toujours, on tient à faire rayonner les talents d’ici. Le Festival des couleurs de Rigaud, c’est la fête automnale à ne pas manquer ! », mentionnait la directrice générale de l’évènement automnal, Christiane Lévesque à Néomédia dans les semaines précédent la tenue de ce rendez-vous annuel.

Tout au long de la fin de semaine, les festivaliers qui prenaient part à cette rencontre ont pu se divertir grâce à l’un des spectacles présentés sur la scène, ou encore sillonner les sentiers, s’amuser dans la Zone jeunesse, se sustenter les papilles au Marché des Saveurs ou même débuter les emplettes du temps des Fêtes dans l’Espace artisans.

Sur le plan musical, ce samedi, on pouvait entendre le groupe Whats Next?!, un cover band rock et punk rock à midi, puis à 15 h, Les Gars Du Nord, une formation réunissant sept voix.

Le dimanche 11 octobre, à midi, les plus nostalgiques pouvaient danser aux sons d’un spectacle Hommage aux Beatles. Musique, vêtements et coupes de cheveux des années 1960 étaient d’actualité.

À 15 h, Le Vent du Nord, où la tradition québécoise en une transe festive et intemporelle, où violon, vielle à roue et podorythmie ont terminé la journée.

Ce lundi 12 octobre, à 13h, France D'Amour, avec son invitée Éléonore Lagacé avait pour mission d’offrir un spectacle festif et énergétique qui mélangeait grands succès, anecdotes et complicité.