Les 10-11 et 12 octobre
Le Festival des couleurs dévoile la programmation de sa 28e édition
La table est mise pour la 28e édition du Festival des couleurs de Rigaud qui accueillera les visiteurs cette fin de semaine, soit du 10 au 12 octobre au parc Chartier-de-Lotbinière de Rigaud.
« Cette 28ᵉ édition, on l’a pensée pour satisfaire tous les goûts et toutes les générations ! Au programme : du rock québécois, des rythmes traditionnels, un retour nostalgique sur les années 80 et 90, ainsi qu’un hommage à un groupe iconique. On a aussi une surprise de taille : un duo unique qui réunit deux artistes bien connus au Québec. Et comme toujours, on tient à faire rayonner les talents d’ici. Le Festival des couleurs de Rigaud, c’est la fête automnale à ne pas manquer ! », mentionne la directrice générale de l’évènement automnal, Christiane Lévesque.
Voici ce qui attend les festivaliers sur le plan du divertissement entre les sentiers, les animations, la Zone jeunesse, le Marché des saveurs, l'Espace artisans, les camions gourmands et plus :
Samedi 10 octobre :
12h : Whats Next?!, un cover band rock et punk rock qui fera lever le party!;
15h : Les Gars Du Nord, sept voix qui rassemblent les générations dans un party country-acadien;
Dimanche 11 octobre :
12h : Hommage aux Beatles - Something New, la Beatlemania comme si tu y étais, avec la musique, les vêtements et même la coupe de cheveux des années 60!;
15h : Le Vent du Nord, où la tradition québécoise en une transe festive et intemporelle, où violon, vielle à roue et podorythmie font danser le monde entier sur les pas de nos ancêtres;
Lundi 12 octobre :
13h : France D'Amour, avec son invitée Éléonore Lagacé, pour un spectacle festif et énergétique qui mélange grands succès, anecdotes et complicité.
Rappelons que l’entrée sur le site coûte 5 $ plus taxes et que les enfants de 12 ans et moins peuvent y participer gratuitement.
Plus de détails : www.festivaldescouleurs.com.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Appel de dossiers : Le programme TRACE propulse la relève en arts visuels
Les partenaires du programme TRACE invitent les artistes en émergence à déposer leur candidature. À la clé : une exposition solo, un accompagnement sur mesure et une valeur globale de plus de 4 000 $ en bourse et services. En plus de l’exposition, les artistes sélectionnés auront droit à une séance photo professionnelle, à la production ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE
L'Islande à vélo, un nouveau film des Aventuriers Voyageurs
Dès le 18 octobre, le Cineplex Carrefour Dorion et le Cinéma 7 de Valleyfield présenteront le nouveau film des Aventuriers Voyageurs : L’Islande à vélo, au gré du vent . Les Aventuriers Voyageurs invitent les passionnés de voyage et de vélo à une immersion grandiose au cœur de l’Islande. En effet, dans ce film d'aventure, le ...LIRE LA SUITE