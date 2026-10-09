Appel de dossiers : Le programme TRACE propulse la relève en arts visuels

Un accompagnement complet et une exposition solo pour sept artistes de la relève

Les partenaires du programme TRACE invitent les artistes en émergence à déposer leur candidature. À la clé : une exposition solo, un accompagnement sur mesure et une valeur globale de plus de 4 000 $ en bourse et services.

En plus de l’exposition, les artistes sélectionnés auront droit à une séance photo professionnelle, à la production d’une capsule vidéo à leur sujet, à un programme de perfectionnement professionnel individualisé et à l’accompagnement d’une commissaire professionnelle.

Le programme TRACE (Traquer la relève artistique et culturelle en émergence) se veut un tremplin pour la carrière artistique de chaque artiste lauréat.e et celui-ci offrira de nombreuses occasions d’accroître leur visibilité, notamment par des événements publics, des publications sur les réseaux sociaux et une capsule vidéo.

En fin de parcours, les artistes lauréats se verront offrir un panier d’opportunités, incluant notamment une participation groupée dans un événement artistique, un billet pour une foire et l’abonnement à une revue artistique.

Les services offerts à chaque artiste lauréat.e dans le cadre de TRACE sont d’une valeur estimée de 500 $, à quoi s’ajoutera une bourse de 650 $.

L’artiste devra répondre aux quatre critères suivants pour soumettre un dossier :

- Être un artiste en voie de professionnalisation;

- Pratiquer les arts visuels;

- S'engager à pleinement participer au programme;

- Résider dans l'une des municipalités qui composent le territoire desservi par le CACVS, la MRC de Roussillon ou la Ville de Salaberry-de-Valleyfield;

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