Un accompagnement complet et une exposition solo pour sept artistes de la relève
Appel de dossiers : Le programme TRACE propulse la relève en arts visuels
Les partenaires du programme TRACE invitent les artistes en émergence à déposer leur candidature. À la clé : une exposition solo, un accompagnement sur mesure et une valeur globale de plus de 4 000 $ en bourse et services.
En plus de l’exposition, les artistes sélectionnés auront droit à une séance photo professionnelle, à la production d’une capsule vidéo à leur sujet, à un programme de perfectionnement professionnel individualisé et à l’accompagnement d’une commissaire professionnelle.
Le programme TRACE (Traquer la relève artistique et culturelle en émergence) se veut un tremplin pour la carrière artistique de chaque artiste lauréat.e et celui-ci offrira de nombreuses occasions d’accroître leur visibilité, notamment par des événements publics, des publications sur les réseaux sociaux et une capsule vidéo.
En fin de parcours, les artistes lauréats se verront offrir un panier d’opportunités, incluant notamment une participation groupée dans un événement artistique, un billet pour une foire et l’abonnement à une revue artistique.
Les services offerts à chaque artiste lauréat.e dans le cadre de TRACE sont d’une valeur estimée de 500 $, à quoi s’ajoutera une bourse de 650 $.
L’artiste devra répondre aux quatre critères suivants pour soumettre un dossier :
- Être un artiste en voie de professionnalisation;
- Pratiquer les arts visuels;
- S'engager à pleinement participer au programme;
- Résider dans l'une des municipalités qui composent le territoire desservi par le CACVS, la MRC de Roussillon ou la Ville de Salaberry-de-Valleyfield;
Pour tous les détails cliquez ici.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE
L'Islande à vélo, un nouveau film des Aventuriers Voyageurs
Dès le 18 octobre, le Cineplex Carrefour Dorion et le Cinéma 7 de Valleyfield présenteront le nouveau film des Aventuriers Voyageurs : L’Islande à vélo, au gré du vent . Les Aventuriers Voyageurs invitent les passionnés de voyage et de vélo à une immersion grandiose au cœur de l’Islande. En effet, dans ce film d'aventure, le ...LIRE LA SUITE
Théâtre du village de Hudson: une contribution de 630 000$ du fédéral
Le samedi 3 octobre M. Peter Schiefke, député de Vaudreuil, a assisté au gala de financement du Théâtre du village de Hudson et a annoncé un financement fédéral supplémentaire de 630 000 $ dans le cadre du Programme de développement des communautés de langue officielle (Volet Vie communautaire) afin d’appuyer la rénovation du ...LIRE LA SUITE