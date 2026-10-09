Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre
Vendredi 9 octobre:
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;
Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;
Quand: 7 h à 23 h ;
Ville de Hudson
Quoi: Vente de livres d'octobre;
Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);
Quand: 14 h 30 à 17 h;
Ville de Hudson
Quoi: Soirée d'ados - jeux de société;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 16 h à 22 h;
Samedi 10 octobre:
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);
Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: 9 h 30 à 10 h 30;
Ville de Hudson
Quoi: Vente de livres d'octobre;
Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);
Quand: 10 h à 14 h;
Ville de Rigaud
Quoi: Festival des couleurs;
Où: Parc Chartier-de-Lotbinière (5 rue Pagé, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);
Quand: 10 h à 17 h;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;
Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;
Quand: 7 h à 23 h ;
Dimanche 11 octobre:
Ville de Rigaud
Quoi: Festival des couleurs;
Où: Parc Chartier-de-Lotbinière (5 rue Pagé, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);
Quand: 10 h à 17 h;
Ville de Hudson
Quoi: Vente de livres d'octobre;
Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);
Quand: 13 h à 15 h;
Ville de Hudson
Quoi: Lancement de livre: Desire Lines de Jon Torell;
Où: Centre créatif Hudson creative Hub (273 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 14 h à 16 h;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;
Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;
Quand: 7 h à 23 h ;
Ville de Hudson
Quoi: Marché d'automne;
Où: Les Fermes Pengrove (133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à 16 h;
Lundi 12 octobre (congé férié):
Ville de Rigaud
Quoi: Festival des couleurs;
Où: Parc Chartier-de-Lotbinière (5 rue Pagé, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);
Quand: 10 h à 16 h;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;
Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;
Quand: 7 h à 23 h ;
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