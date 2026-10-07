En projection dans les cinémas de la région
L'Islande à vélo, un nouveau film des Aventuriers Voyageurs
Dès le 18 octobre, le Cineplex Carrefour Dorion et le Cinéma 7 de Valleyfield présenteront le nouveau film des Aventuriers Voyageurs : L’Islande à vélo, au gré du vent.
Les Aventuriers Voyageurs invitent les passionnés de voyage et de vélo à une immersion grandiose au cœur de l’Islande. En effet, dans ce film d'aventure, le réalisateur granbyen Pascal Marquis et son compagnon de route se lancent un défi audacieux : faire le tour de l'île arctique à deux roues, au mépris des éléments. Leur approche spontanée et authentique permet au spectateur de vivre pleinement le voyage à leurs côtés.
Entre volcans, glaciers, champs de lave, cascades et falaises sculptées par l’océan, l’humour et une amitié improbable deviennent les meilleurs alliés des deux cyclistes, qui poursuivent leur route malgré les intempéries, au gré du vent.
Projections prévues dans la région :
- Cinéma 7 Valleyfield : 18 octobre (13 h) et 21 octobre (19 h);
- Cineplex Carrefour Dorion : 25 octobre (13 h);
Pour l’achat de billets, adressez-vous directement aux cinémas. Ils seront en vente une semaine avant les projections.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Théâtre du village de Hudson: une contribution de 630 000$ du fédéral
Le samedi 3 octobre M. Peter Schiefke, député de Vaudreuil, a assisté au gala de financement du Théâtre du village de Hudson et a annoncé un financement fédéral supplémentaire de 630 000 $ dans le cadre du Programme de développement des communautés de langue officielle (Volet Vie communautaire) afin d’appuyer la rénovation du ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE