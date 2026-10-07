L'Islande à vélo, un nouveau film des Aventuriers Voyageurs

En projection dans les cinémas de la région

Dès le 18 octobre, le Cineplex Carrefour Dorion et le Cinéma 7 de Valleyfield présenteront le nouveau film des Aventuriers Voyageurs : L’Islande à vélo, au gré du vent.

Les Aventuriers Voyageurs invitent les passionnés de voyage et de vélo à une immersion grandiose au cœur de l’Islande. En effet, dans ce film d'aventure, le réalisateur granbyen Pascal Marquis et son compagnon de route se lancent un défi audacieux : faire le tour de l'île arctique à deux roues, au mépris des éléments. Leur approche spontanée et authentique permet au spectateur de vivre pleinement le voyage à leurs côtés.

Entre volcans, glaciers, champs de lave, cascades et falaises sculptées par l’océan, l’humour et une amitié improbable deviennent les meilleurs alliés des deux cyclistes, qui poursuivent leur route malgré les intempéries, au gré du vent.

Projections prévues dans la région :

- Cinéma 7 Valleyfield : 18 octobre (13 h) et 21 octobre (19 h);

- Cineplex Carrefour Dorion : 25 octobre (13 h);

Pour l’achat de billets, adressez-vous directement aux cinémas. Ils seront en vente une semaine avant les projections.