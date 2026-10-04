Théâtre du village de Hudson: une contribution de 630 000$ du fédéral

Le samedi 3 octobre M. Peter Schiefke, député de Vaudreuil, a assisté au gala de financement du Théâtre du village de Hudson et a annoncé un financement fédéral supplémentaire de 630 000 $ dans le cadre du Programme de développement des communautés de langue officielle (Volet Vie communautaire) afin d’appuyer la rénovation du théâtre et son agrandissement prévu de deux étages.

« Au nom de mon ami et collègue, l’honorable Marc Miller, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, je suis très heureux d’annoncer un financement fédéral supplémentaire de 630 000 $ pour le Théâtre du village de Hudson. Notre investissement fédéral total s’élève ainsi à 2 313 046 $, soit le plus important investissement fédéral en infrastructures culturelles de l’histoire de notre communauté. Après des années d’efforts pour concrétiser cet agrandissement, ce financement nous permet de faire un pas de plus vers la réalisation du projet et du jour où le théâtre prendra pleinement forme », souligne le député de Vaudreuil.

Avec cette annonce, la contribution totale du gouvernement du Canada au projet d’agrandissement et de rénovation du Théâtre du village de Hudson s’élève désormais à 2 313 046 $, un montant qui représente le plus important investissement fédéral en infrastructures culturelles de l’histoire de notre communauté.

Ce nouvel investissement s’ajoute à deux contributions antérieures du gouvernement du Canada versées par l’entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels :

- 983 046 $, annoncés en 2020, pour la rénovation et l’agrandissement du Hudson Village Theatre. Une partie de cet investissement a déjà permis de réaliser d’importants travaux, notamment l’installation d’un système de gicleurs automatiques et des infrastructures nécessaires pour préparer le bâtiment existant à l’agrandissement prévu;

- 700 000 $ annoncés en 2025, pour aider l’organisme à faire face à la hausse importante des coûts de construction, de main-d’œuvre et des matériaux, et à faire avancer le projet.

Fondé dans une ancienne gare datant de 1890, le Théâtre du village de Hudson est le plus grand théâtre anglophone hors de l’île de Montréal au Québec. Il est devenu l’un des lieux culturels professionnels les plus respectés de la province, offrant du théâtre, des concerts, des projections de films et une programmation communautaire qui enrichit la vie culturelle de Vaudreuil et au-delà depuis plus de trente ans.

Ce projet renforcera le rôle du théâtre en tant que pilier culturel de la région, en améliorant l’accessibilité des lieux, en modernisant les équipements techniques et en offrant des installations de meilleure qualité aux artistes comme au public. Grâce à ces améliorations, le Théâtre du village de Hudson pourra présenter davantage de spectacles, mettre en valeur plus de talents locaux et continuer d’attirer des visiteurs de toute la région.

L’annonce a été faite lors du gala-bénéfice annuel du théâtre, alors que l’organisme célèbre 33 ans de théâtre, de musique, de cinéma et d’autres activités culturelles offerts à Hudson et dans la région environnante.

Le Théâtre du village de Hudson a également amassé environ 1,2 million de dollars grâce à ses activités, à ses campagnes de financement et aux contributions de particuliers, d’entreprises et de fondations, ce qui témoigne du solide appui de la communauté envers le projet.

