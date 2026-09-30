La Factrie dévoile sa programmation automnale lors de son 10ᵉ anniversaire.

Le café culturel de Salaberry-de-Valleyfield, La Factrie, célèbre cette année son 10ᵉ anniversaire. Pour souligner cette étape significative, une soirée réunissant les acteurs du milieu culturel s’est tenue le vendredi 25 septembre, dans le cadre d’une fin de semaine qui a également permis au public de prendre part aux Journées de la culture.

Depuis ses débuts, la Factrie a évolué au rythme des projets, des organismes et des artistes qui l’ont investie. La fin de semaine d'anniversaire a justement été un bel exemple, avec une programmation créative proposant une soirée de Brush impro, un atelier de réparation de peluches animé par les Fermières, des ateliers d’art proposés par des artistes de Valédar ainsi qu’un spectacle d’humour.

À l’origine du projet et aujourd’hui présidente du conseil d’administration de la Factrie et directrice générale de Valspec, Émilie Fortier a fait état de la progression du lieu de rassemblement depuis son ouverture. « Je suis débordante de fierté de voir que nous avons réussi ce dur pari de faire vivre ce lieu culturel. Dix ans, c’est exceptionnel ! »

Présenter la programmation automnale

Cet automne, trois spectacles musicaux sont programmés par la Ville, de même que la nouvelle série d’ateliers de théâtre inclusif et le cabaret d’humour. Le MUSO y proposera deux ateliers destinés aux adolescents, tandis que Valédar sera de retour avec ses ateliers Mardis en art.

La Factrie accueillera aussi une nouvelle collaboration portée par la Coalition intersyndicale du Suroît - Coton 46, en partenariat avec l’ARAV et l'Escualita del Média. Les citoyens pourront notamment profiter gratuitement de cours de danse ainsi que de projections de cinéma latino-américain. À cela s’ajoutent les incontournables soirées open mic, l’improvisation, les bouquineuses, les éphémères et le Café-nouvelles.

Avec cette diversité de propositions, la Factrie poursuit sa mission d'offrir un lieu de culture de proximité, d'accueillir une diffusion alternative et de permettre à différents organismes, artistes et collectifs de créer des rendez-vous accessibles à la population, au cœur du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield.