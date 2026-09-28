Salle Pauline-Julien
Une distinction bien méritée pour un directeur technique de la région
Le 22 septembre dernier, le directeur technique de la salle Pauline-Julien, Eric Fontaine, a reçu le Prix Contribution 2026 de Réseau Scènes. Un prix qui souligne l’engagement et l’apport remarquable d’une personne à son organisme et au secteur des arts de la scène.
À la direction technique de la SPJ depuis 2006, après y avoir travaillé comme technicien de scène, il s’est toujours investi avec cœur au sein de l'organisme et auprès du milieu de la diffusion.
« Il met à profit son expertise et son savoir-faire, tant auprès des collègues du milieu qu’auprès des organismes de notre communauté, ce qui fait de lui un réel leader et une référence dans notre milleu. Ingénieux, généreux et profondément engagé, il arrive toujours à trouver des solutions. Il est d’ailleurs l’instigateur d’un nouveau projet, Centrale scénique, qui s’annonce porteur pour le milieu de la technique de scène », précise l'organisation culturelle dans son infolettre.
Réseau Scènes est un organisme qui regroupe et représente des diffuseurs pluridisciplinaires professionnels en arts de la scène œuvrant sur le territoire du grand Montréal et des régions avoisinantes. Il aspire à faire rayonner les forces des membres en mettant en lumière leur expertise et en valorisant l’importance de tous les types d’emplois des arts de la scène.
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