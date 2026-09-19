Faire dialoguer l'art avec des artefacts du passé

Le vernissage de l'exposition Dialogue avec le passé a eu lieu le vendredi 18 septembre au musée régional de Vaudreuil-Soulanges. De nombreux amateurs d'art, des élus municipaux et des gens de la communauté artistique se sont ainsi déplacés pour admirer les œuvres exposées.

Plus tôt cette année, le musée régional a lancé un appel de candidatures auprès des artistes de la région et même d'au-delà en Montérégie afin que ceux-ci puissent proposer un projet qui s'inscrivait dans la thématique de l'exposition collective. On parle ici de la mémoire, de l'héritage culturel du Québec, des traditions, de l'identité et ainsi de suite.

Entre créations originales et objets du patrimoine issus de la collection du musée, l'objectif était de rapprocher les souvenirs des récits d'hier aux regards artistiques d'aujourd'hui. Le but était également de tisser des liens entre la peinture, la photo, les installations et d'autres médiums tout en favorisant une rencontre entre les artistes émergents et établis, dans l'optique de faire rayonner la culture chez nous.

À l’origine de cette initiative, Jessandra Guindon explique avoir souhaité réunir deux univers qui l’intéressent particulièrement, soit les arts visuels et le patrimoine.

« L'idée était tout simple, faire dialoguer des œuvres actuelles avec des objets de la collection du musée [...] « Nous avons lancé un appel aux artistes et plus de 40 ont répondu. Si j'avais eu quelques murs de plus, et plus de sous, j'aurais certainement aimé accueillir tout le monde », exprime la directrice des services éducatifs et commissaire des expositions en arts visuels.

En tout, c'est quinze artistes de la région qui sont exposés sur les murs du musée, soit Annick Gauvreau, André Latourelle, Ghyslaine Payant, Mona Turner, Robert Warren, Manon Côté, Nicole Laporte, Diane Mallette, France Trottier, Pauline Vohl, Monica Brinkman, Véronique Juillet, Marie-Ève Longtin, Christiane Séguin et Francine Vernac.

Jusqu’en décembre pour découvrir Dialogue avec le passé

Les murs du deuxième étage du musée régional de Vaudreuil-Soulanges seront dédiés à l'exposition jusqu’au 20 décembre. Les gens qui ont des coups de cœur et qui voudraient acheter une œuvre peuvent faire part de leur intérêt au personnel du musée qui tachera de les diriger vers les bonnes ressources.

Grâce au talent d'artistes d'ici, le musée propose une rencontre entre des créations contemporaines et des éléments de son patrimoine, tout en laissant aux visiteurs la liberté d'établir leurs propres correspondances entre les différentes œuvres et objets présentés.

Lors de son allocution, Mme Guindon a invité les Vaudreuil-Soulangeois à profiter de leur passage pour découvrir les autres salles du musée ainsi que la Route des Arts.