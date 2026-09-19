Une expérience de mentorat exceptionnelle en scénarisation en cours

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) annonce l’ouverture des inscriptions au concours de scénarisation Cours écrire ton court, destiné aux scénaristes émergents de partout au Québec. Les personnes intéressées doivent soumettre une première version de leur scénario de court métrage avant le 14 octobre 2026 à 23 h 59.

Dans le but d’encourager la liberté créative des participants, la SODEC n’impose aucun thème pour cette édition. Les critères d’admissibilité, les modalités de participation, les prix ainsi qu’une foire aux questions sont accessibles sur le site Web de la SODEC.

Une expérience de mentorat unique et un grand prix de plus de 150 000 $

Sept scénaristes en début de parcours professionnel seront sélectionnés pour prendre part à une expérience de mentorat exceptionnelle en scénarisation. Les finalistes bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, de formations, ainsi que de rencontres avec des professionnelles et professionnels de l’industrie. Ce parcours de perfectionnement se déroulera du 13 janvier au 21 mars 2027.

Le lauréat ou la lauréate recevra un grand prix d’une valeur de plus de 150 000 $, comprenant du soutien financier, du matériel et des services professionnels destinés à favoriser le passage de son projet vers la production, sous réserve de son admissibilité au programme d’aide à la création émergente de la SODEC.