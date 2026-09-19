Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Samedi 19 septembre:

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);

Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Municipalité des Coteaux

Quoi: Débat des candidats de Soulanges sur l'environnement;

Où: Édifice Gilles-Grenier (21 rue Prieur, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1L3);

Quand: De 10 h à midi;

Ville de Pincourt

Quoi: Festival interculturel

Où: Parc Bellevue ( 260 rue Bellevue, Pincourt, Québec, Canada, J7V 4A8);

Quand: De 11 h à 16 h;

Municipalité des Coteaux

Quoi: La Route des Arts;

Où: 195-199 rue Principale, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1A1);

Quand: De 10 h à 17 h;

Ville de Hudson

Quoi: Marché à la Ferme Pengrove;

Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;

Quand: 10 h à 16 h;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses;

Où: Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0);

Quand: Heures variables;

Municipalité de Sainte-Marthe

Quoi: Oktoberfest à la Microbrasserie Loup-Garou;

Où: Microbrasserie Loup-Garou (769 rue Steeves, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0);

Quand: Heures variables;

Ville de Hudson

Quoi: Linda Standing - artiste peintre d'art naif;

Où: Hudson Creative Hub créatif (373 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 14 h à 16 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Débat des candidats de Vaudreuil sur l'environnement;

Où: Centre multisports André-Chagnon (3093 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0H1);

Quand: De 16 h à 18 h;

Dimanche 20 septembre:

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: La Grande Vadrouille;

Où: 400 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 6B1);

Quand: Dès 8 h;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses;

Où: Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0);

Quand: Heures variables;

Municipalité de Sainte-Marthe

Quoi: Oktoberfest à la Microbrasserie Loup-Garou;

Où: Microbrasserie Loup-Garou (769 rue Steeves, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0);

Quand: Heures variables;

Ville de Hudson

Quoi: Marché à la Ferme Pengrove;

Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;

Quand: 10 h à 16 h;

Municipalité de Pointe-Fortune

Quoi: Table champêtre à la Ferme Les Petites Écores;

Où: 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;

Quand: 11h 30.