Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre
Samedi 19 septembre:
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);
Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: 9 h 30 à 10 h 30;
Municipalité des Coteaux
Quoi: Débat des candidats de Soulanges sur l'environnement;
Où: Édifice Gilles-Grenier (21 rue Prieur, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1L3);
Quand: De 10 h à midi;
Ville de Pincourt
Quoi: Festival interculturel
Où: Parc Bellevue ( 260 rue Bellevue, Pincourt, Québec, Canada, J7V 4A8);
Quand: De 11 h à 16 h;
Municipalité des Coteaux
Quoi: La Route des Arts;
Où: 195-199 rue Principale, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1A1);
Quand: De 10 h à 17 h;
Ville de Hudson
Quoi: Marché à la Ferme Pengrove;
Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;
Quand: 10 h à 16 h;
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses;
Où: Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0);
Quand: Heures variables;
Municipalité de Sainte-Marthe
Quoi: Oktoberfest à la Microbrasserie Loup-Garou;
Où: Microbrasserie Loup-Garou (769 rue Steeves, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0);
Quand: Heures variables;
Ville de Hudson
Quoi: Linda Standing - artiste peintre d'art naif;
Où: Hudson Creative Hub créatif (373 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 14 h à 16 h;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Débat des candidats de Vaudreuil sur l'environnement;
Où: Centre multisports André-Chagnon (3093 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0H1);
Quand: De 16 h à 18 h;
Dimanche 20 septembre:
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: La Grande Vadrouille;
Où: 400 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 6B1);
Quand: Dès 8 h;
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses;
Où: Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0);
Quand: Heures variables;
Municipalité de Sainte-Marthe
Quoi: Oktoberfest à la Microbrasserie Loup-Garou;
Où: Microbrasserie Loup-Garou (769 rue Steeves, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0);
Quand: Heures variables;
Ville de Hudson
Quoi: Marché à la Ferme Pengrove;
Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;
Quand: 10 h à 16 h;
Municipalité de Pointe-Fortune
Quoi: Table champêtre à la Ferme Les Petites Écores;
Où: 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;
Quand: 11h 30.
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