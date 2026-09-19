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Culturel

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

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Photo: Archives Néomédia

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Samedi 19 septembre: 

Ville de Coteau-du-Lac  
Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie); 
Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0); 
Quand: 9 h 30 à 10 h 30; 

Municipalité des Coteaux 
Quoi: Débat des candidats de Soulanges sur l'environnement; 
Où: Édifice Gilles-Grenier (21 rue Prieur, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1L3); 
Quand: De 10 h à midi; 

Ville de Pincourt 
Quoi: Festival interculturel 
Où: Parc Bellevue ( 260 rue Bellevue, Pincourt, Québec, Canada, J7V 4A8); 
Quand: De 11 h à 16 h; 

Municipalité des Coteaux 
Quoi: La Route des Arts; 
Où:  195-199 rue Principale, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1A1); 
Quand: De 10 h à 17 h; 

Ville de Hudson 
Quoi: Marché à la Ferme Pengrove; 
Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0; 
Quand: 10 h à 16 h; 

Municipalité de Pointe-des-Cascades 
Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses; 
Où:  Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0); 
Quand: Heures variables; 

Municipalité de Sainte-Marthe
Quoi: Oktoberfest à la Microbrasserie Loup-Garou; 
Où:  Microbrasserie Loup-Garou (769 rue Steeves, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0); 
Quand: Heures variables; 

Ville de Hudson 
Quoi: Linda Standing - artiste peintre d'art naif; 
Où: Hudson Creative Hub créatif (373 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 14 h à 16 h; 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: Débat des candidats de Vaudreuil sur l'environnement; 
Où: Centre multisports André-Chagnon (3093 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0H1); 
Quand: De 16 h à 18 h; 

Dimanche 20 septembre: 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: La Grande Vadrouille; 
Où: 400 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 6B1); 
Quand: Dès 8 h; 

Municipalité de Pointe-des-Cascades 
Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses; 
Où:  Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0); 
Quand: Heures variables; 

Municipalité de Sainte-Marthe
Quoi: Oktoberfest à la Microbrasserie Loup-Garou; 
Où:  Microbrasserie Loup-Garou (769 rue Steeves, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0); 
Quand: Heures variables; 

Ville de Hudson 
Quoi: Marché à la Ferme Pengrove; 
Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0; 
Quand: 10 h à 16 h; 

Municipalité de Pointe-Fortune 
Quoi: Table champêtre à la Ferme Les Petites Écores; 
Où:  547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0; 
Quand: 11h 30.

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