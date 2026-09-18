Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Vendredi 18 septembre:

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Vernissage exposition Dialogue avec le passé;

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (431 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2N3);

Quand: Dès 17 h;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses;

Où: Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0);

Quand: Heures variables;

Samedi 19 septembre:

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);

Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Municipalité des Coteaux

Quoi: Débat des candidats de Soulanges sur l'environnement;

Où: Édifice Gilles-Grenier (21 rue Prieur, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1L3);

Quand: De 10 h à midi;

Ville de Pincourt

Quoi: Festival interculturel

Où: Parc Bellevue ( 260 rue Bellevue, Pincourt, Québec, Canada, J7V 4A8);

Quand: De 11 h à 16 h;

Municipalité des Coteaux

Quoi: La Route des Arts;

Où: 195-199 rue Principale, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1A1);

Quand: De 10 h à 17 h;

Ville de Hudson

Quoi: Marché à la Ferme Pengrove;

Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;

Quand: 10 h à 16 h;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses;

Où: Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0);

Quand: Heures variables;

Municipalité de Sainte-Marthe

Quoi: Oktoberfest à la Microbrasserie Loup-Garou;

Où: Microbrasserie Loup-Garou (769 rue Steeves, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0);

Quand: Heures variables;

Ville de Hudson

Quoi: Linda Standing - artiste peintre d'art naif;

Où: Hudson Creative Hub créatif (373 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 14 h à 16 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Débat des candidats de Vaudreuil sur l'environnement;

Où: Centre multisports André-Chagnon (3093 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0H1);

Quand: De 16 h à 18 h;

Dimanche 20 septembre:

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: La Grande Vadrouille;

Où: 400 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 6B1);

Quand: Dès 8 h;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses;

Où: Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0);

Quand: Heures variables;

Municipalité de Sainte-Marthe

Quoi: Oktoberfest à la Microbrasserie Loup-Garou;

Où: Microbrasserie Loup-Garou (769 rue Steeves, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0);

Quand: Heures variables;

Ville de Hudson

Quoi: Marché à la Ferme Pengrove;

Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;

Quand: 10 h à 16 h;

Municipalité de Pointe-Fortune

Quoi: Table champêtre à la Ferme Les Petites Écores;

Où: 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;

Quand: 11h 30;

Exposition d’automne de l’Association des artistes de Lakeshore 2026

L'exposition d'automne marquant le 70e anniversaire de l’Association des Artists de Lakeshore tiendra au Centennial Hall, situé au 288, chemin Lakeshore à Beaconsfield (Québec), les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 17 h. Près de cinquante artistes de l'association exposeront leurs œuvres tant à l'extérieur, sur le site du Centennial Hall, qu'à l'intérieur du bâtiment. Un tiers des recettes sera reversé à l'organisme On Rock Community Services at banque alimentaire. Une œuvre intitulée « Avec mon frère », réalisée par membre-artiste Martine Legrand, sera offerte pour un tirage au sort. L'exposition est organisée en partenariat avec la Ville de Beaconsfield afin de promouvoir le nouveau centre culturel de Beaconsfield, actuellement en construction. Pour en savoir plus sur l'association et ses artistes membres, veuillez consulter le site artlakeshore.com.

Lakeshore Association of Artists Autumn Exhibition 2026

The Lakeshore Association of Artists 70 th anniversary Autumn Exhibition will take place at Centennial Hall, 288 Lakeshore Road in Beaconsfield Quebec on Saturday September 19 and Sunday September 20 from 10 AM to 5 PM. Nearly fifty of the association artists will be exhibiting their artwork on the grounds of Centennial Hall and inside the building. One third of proceeds will benefit On Rock Community Services and Food Bank. A raffle donation painting entitled “Avec mon frère” by artist- member Martine Legrand will be featured. The exhibition will be held in affiliation with the City of Beaconsfield, promoting the new Beaconsfield Cultural Center which is currently under construction. For more information about the Association and its artist members, visit artlakeshore.com.