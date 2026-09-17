Saint-Télesphore va célébrer l'arrivée de l'automne le 3 ocotbre

Le samedi 3 octobre, la Municipalité de Saint-Télesphore invite ses citoyens et autres personnes intéressées au parc André-Leblanc, de 14 h à 21 h, pour une belle journée aux couleurs de l’automne.

En famille, entre amis ou entre voisins, les visiteurs pourront en profiter pour se régaler auprès des camions de rue présents sur le site en plus de découvrir des producteurs et commerçants locaux avant de terminer la journée dans une ambiance chaleureuse autour du feu et en musique.

Horaire de la journée:

14h: Ouverture du Festival d’automne

- 14 h à 19 h — Jeux gonflables;

- 14 h 30 à 15 h 30 — Atelier de décoration de citrouilles. Un moment créatif pour les enfants, qui pourront venir décorer leur citrouille sur place.

- 15 h 30 à 15 h 55 — Inscriptions à la course de poches à patates. Les inscriptions seront gratuites et se feront directement sur place.

- 16 h — Grande course de poches à patates. Deux catégories : enfants et adultes. Préparez-vous à sauter!

- Dès 17 h — Feu et ambiance automnale. Profitez-en pour manger, prendre un verre, visiter les différents kiosques et vous installer tranquillement pour la soirée;

- 18 h 45 — LES POPS en spectacle, prendront place sur scène pour animer la soirée! On termine la journée en musique.

- 21 h — Fin des festivités;