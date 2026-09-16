TRACE: un nouvel appel de dossiers pour l'édition 2026-2027

Les partenaires de TRACE lancent le présent appel de dossiers au terme duquel le jury sélectionnera sept artistes de la relève en arts visuels qui auront l’opportunité de présenter une exposition solo.

En plus de l’exposition, les artistes sélectionnés auront droit à une séance photo professionnelle, à la production d’une capsule vidéo à leur sujet, à un programme de perfectionnement professionnel individualisé et à l’accompagnement d’une commissaire professionnelle.



Le programme TRACE (Traquer la relève artistique et culturelle en émergence) se veut un tremplin pour la carrière artistique de chaque artiste lauréat.e et celui-ci offrira de nombreuses occasions d’accroître leur visibilité, notamment par des événements publics, des publications sur les réseaux sociaux et une capsule vidéo.



En fin de parcours, les artistes lauréats se verront offrir un panier d’opportunités, incluant notamment une participation groupée dans un événement artistique, un billet pour une foire et l’abonnement à une revue artistique.



Les services offerts à chaque artiste lauréat dans le cadre de TRACE sont d’une valeur estimée de 3 500 $, à quoi s’ajoutera une bourse de 650 $.

Édition 2026-2027

Le CACVS annonce deux nouveaux partenariats pour la neuvième édition de TRACE.



D’abord, la Fondation Hormisdas-Pilon a généreusement accepté de se joindre à TRACE comme partenaire financier du projet.



Ensuite, c’est avec enthousiasme que la municipalité des Coteaux, en collaboration avec l’organisme La Route des arts Vaudreuil-Soulanges, participera au programme TRACE en offrant l’édifice Laurier-Léger comme troisième lieu de diffusion dans Vaudreuil-Soulanges, avec la Maison Trestler et le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.



Cette année encore, la MRC de Roussillon offrira à trois artistes de son territoire la possibilité de vivre l’expérience TRACE. En effet, la Maison LePailleur de Châteauguay, le Gueulart de Saint-Isidore et la Maison Hélène-Sentenne de Candiac participeront au programme. La collaboration avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield se poursuit, puisque le Musée de Société des Deux-Rives (MUSO) accueillera également un.e artiste.

​Comité de sélection composé de pairs

Les partenaires de TRACE sont heureux d’annoncer que le comité de sélection sera composé de trois artistes professionnels. Cette sélection, par un comité de pairs facilitera d’autant le processus de professionnalisation des artistes lauréats.

Admissibilité

L’artiste devra répondre aux quatre critères suivants pour soumettre un dossier :

- Être un artiste en voie de professionnalisation. Pour les besoins de la sélection, TRACE définit l’artiste en voie de professionnalisation comme suit : Un ou une artiste finissant(e) ou en cours de formation dans une école professionnelle en art reconnue OU un ou une artiste ayant déjà entrepris des démarches pour l’obtention de son statut professionnel dans le cadre de sa pratique artistique OU qui bénéficie déjà d’une certaine reconnaissance de ses pairs, sans égard à son âge. Notez que cette définition n’engage que TRACE;

- Pratiquer les arts visuels (incluant la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art, les arts numériques ou toute autre forme d’expression de même nature);

- S'engager à pleinement participer au programme. Les artistes sélectionné.es doivent être disponibles afin de pleinement participer au programme TRACE, incluant mais sans s’y limiter : la séance photo, le tournage, les séances de formation, l’accrochage, le vernissage (incluant une prise de parole). Le CACVS et les partenaires de TRACE utiliseront des photos des lauréat.e.s à des fins de diffusion et de promotion, ce qui se traduira par une visibilité accrue des artistes participant au programme;

- Résider dans l'une des municipalités qui composent le territoire desservi par le CACVS, la MRC de Roussillon ou la ville de Salaberry-de-Valleyfield.

Municipalités incluses dans les territoires participants :



- MRC de Vaudreuil-Soulanges : Rivière-Beaudette, Saint-Télesphore, Saint-Polycarpe, Saint-Zotique, Les Coteaux, Coteau-du-Lac, Saint-Clet, Les Cèdres, Pointe-des-Cascades, L'Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac, L'Île-Cadieux, Hudson, Saint-Lazare, Sainte-Marthe, Très-Saint-Rédempteur, Rigaud, Pointe-Fortune;



- MRC de Roussillon : Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Sainte-Catherine;



- Ville de Salaberry-de-Valleyfield​;

​Soumission du dossier

Les artistes intéressés peuvent soumettre un dossier complet contenant les éléments suivants :

- ​Une lettre d’intention, détaillant les raisons les incitant à répondre au présent appel;

- Un curriculum vitae artistique (incluant une description de la démarche artistique);

- Une documentation visuelle (5 à 7 photos), ainsi qu’une description des œuvres proposées.

- Une fois sélectionné(e)s, les artistes seront tenus de compléter leur exposition par des œuvres de mêmes thèmes et registres que celles présentées au dossier de candidature.

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- Sous réserve de la capacité d’accueil du lieu d’exposition, tous les médiums, styles et formats sont acceptés.



Les œuvres présentées doivent être accessibles à un public de tous âges.



Envoyez votre documentation par courriel uniquement dans un seul dossier de format PDF à Karina De Nobriga, coordonnatrice CACVS : kdenobriga@cacvs.ca

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La date limite pour soumettre un dossier est le dimanche 18 octobre 2026 à 23 h 59.