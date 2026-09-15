La Route des Arts de Vaudreuil‑Soulanges : une cinquième édition à venir

La Route des Arts de Vaudreuil‑Soulanges revient dans quelques jours et invite le public à planifier dès maintenant leurs visites. L’édition 2026 propose une expérience culturelle immersive, accessible et enrichie de plusieurs nouveautés.

Les visiteurs trouveront les outils essentiels pour maximiser leur parcours et profiter pleinement de ce rendez‑vous artistique incontournable sur le ravs.ca. Cet événement culturel phare aura lieu les 19 et 20 septembre prochain de 10 h à 17 h c'est gratuit et pour tous.

Nouveautés de l’édition 2026

La musique s’invite encore sur le parcours

Le samedi 19 septembre, de 10 h à 14 h, les membres de l’Orchestre des jeunes de Vaudreuil‑Soulanges offriront des prestations musicales dans l’édifice patrimonial de Saint‑Clet (anciennement l’Église Saint‑Clet), situé au coin des routes 201 et 340. Les visiteurs pourront assister aux performances, échanger avec les musiciens et même essayer certains instruments.

Le passeport des visiteurs

Chaque visite d’atelier permettra aux visiteurs de faire valider leur passeport et d’obtenir une chance de remporter un bon d’achat de 300 $, à dépenser chez l’un des artistes ou artisans participants. Les règlements du concours sont disponibles sur le site web de l’événement.

Regroupement d’artistes et d’artisan.e.s à Les Coteaux

Cette année, deux lieux accueilleront un regroupement d’artistes :

- 7 artistes à l’édifice Laurier‑Léger, bâtiment patrimonial au 199 rue Principale;

- 3 artistes au 195, rue Principale;

Tout comme dans les ateliers, les artistes, en pleine création, accueilleront chaleureusement les visiteurs, présenteront leurs œuvres et partageront leur processus de création.

Outils pour planifier votre visite

La Route des Arts de Vaudreuil‑Soulanges se tiendra les 19 et 20 septembre, de 10 h à 17 h. Plusieurs ressources sont mises à la disposition du public pour faciliter la préparation de leur parcours.

Site web

Carte interactive, brochure complète et pages individuelles des artistes. ravs.ca

Brochures

Disponibles dans les organismes culturels, bibliothèques, commerces et restaurants de la région, dans l’ouest de l’île et l’est ontarien. Les artistes en auront également dans leur atelier.

Codes QR

Accès direct à la carte interactive sur Google Maps pour faciliter la navigation. ravs.ca

Musée régional de Vaudreuil‑Soulanges

Exposition regroupant des œuvres de tous les artistes participants, permettant de cibler les ateliers à visiter.

Réseaux sociaux

Mises à jour régulières, aperçus des œuvres et horaires des démonstrations sur Facebook et Instagram.

Signalisation sur le terrain

Des pancartes guideront les visiteurs vers les ateliers. Un drapeau plume sera installé devant chaque atelier ouvert.

Pour en savoir plus

Consultez la programmation complète et les profils des artistes : ravs.ca