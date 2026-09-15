Pavillon Wilson
Une conférence sur nos origines ce mercredi à Coteau-du-Lac
La Société d'Histoire et de Généalogie de Coteau-du-Lac invite les personnes intéressées à assister à une conférence historique qui prendra place le mercredi 16 septembre au Pavillon Wilson à 19 h 30.
Animée par le conférencier, Éric Béliveau, elle portera sur le fait que pas que Français. Bien que nos origines soient majoritairement françaises, il n'y a pas que ce sang qui coule dans nos veines, notre ADN est aussi composé d'émigrants d'ailleurs dans le monde et ce sera le sujet de sa conférence, qui sera sans nul doute très intéressante, précise l'organisme.
Plus spécifiquement, voici le descriptif de la conférence:
Certes les Français nous ont influencés socialement et politiquement. On entend d’ailleurs souvent « Nous sommes Français, nous sommes des descendants des Français », c’est ce qu’on nous apprend depuis toujours. Mais jusqu’à quel point? Au cours de cette conférence, Éric Béliveau partage avec toute sa passion, l’histoire et les raisons qui ont amené ces peuples à migrer vers la vallée du St-Laurent. Il saura imprégner votre imaginaire par ses narrations en vous partageant des exemples et des images fortes de l’époque!
Le coût d'entrée est de 10 $ par personne, mais gratuit pour les membres de la Société d'Histoire et de Généalogie de Coteau-du-Lac.
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