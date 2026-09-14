Un safari au grand écran

Rêve d'Afrique, le tout premier film de la 19ᵉ saison des Aventuriers Voyageurs sera présenté au mois de septembre au Cineplex Carrefour Dorion et au Cinema 7 de Valleyfield. Plus qu'un récit captivant de voyage, Rêve d'Afrique propose une immersion dans une nature grandiose et une faune d'une richesse exceptionnelle.

Réalisé par Marie-Josée Roy, originaire de Beloeil, ce documentaire transporte le public au cœur de trois destinations parmi les plus fascinantes du continent africain: la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda.

Au fil de ce récit de voyage, les spectateurs survolent les vastes savanes de Tanzanie en montgolfière, observent les mythiques Big Five lors de safaris de jour et de nuit, découvrent la culture de peuples fiers de partager leurs traditions et s'aventurent jusqu'aux forêts brumeuses de l'Ouganda pour vivre l'une des expériences les plus bouleversantes qu'offre l'Afrique: une rencontre privilégiée avec les gorilles de montagne.

Le voyage mène également au Rwanda, surnommé le pays des mille collines, où la beauté des paysages et la résilience de sa population témoignent d'un pays tourné vers l'avenir.

Porté par une photographie spectaculaire et une narration empreinte de sensibilité, Rêve d'Afrique rappelle que les voyages les plus mémorables sont souvent ceux qui nous rapprochent des autres.

« L'Afrique est un voyage qui transforme. Bien sûr, on y découvre une faune spectaculaire, mais ce sont aussi les rencontres, les sourires et les moments partagés avec les communautés locales qui marquent profondément. Je voulais transmettre cette émotion au public », explique la réalisatrice Marie-Josée Roy.

Plusieurs projections sont prévues dans des cinémas de la région:

Cinéma 7 Valleyfield: le 27 septembre à partir de 13 h et le 30 septembre à 19 h. Les billets seront en vente une semaine avant les projections ;

Cinéma Cineplex Carrefour Dorion: le 4 octobre dès 13h;

Cinéma Carnaval Châteauguay: le 27 septembre à 13 h également, le 28 septembre à 15 h et le 30 septembre à compter de 19 h.