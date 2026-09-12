Contamination culturelle s'amène au parc Trotter de Pincourt

Du 12 septembre au 17 octobre, la Ville de Pincourt accueille la Contamination culturelle 2026, une exposition extérieure itinérante présentée par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS).

Durant cette période, les visiteurs pourront découvrir une galerie d’art à ciel ouvert réunissant les œuvres de 16 artistes de la région et d’ailleurs. Cette 7e édition, ayant pour thème Le renouveau, invite à réfléchir aux changements, aux transitions et aux nouveaux départs à travers des créations inspirantes présentées en plein air.

Les artistes participants sont: Isabelle Deprez, Audrey Sambeau, Chantal Bourque, Claude Thivierge, Diane Collet, Dominique Desbiens, Florian, Isabelle Parson, Johanne Mitchell, Laëticia Matrat, Marie-Claude Lemire, Michel Sauvé, Mireille Gravel, Mossaea, Nathalie Bellier et Nathalie Paquette.

Accessible gratuitement et en tout temps, cette exposition est une belle occasion de profiter d’une promenade au parc tout en découvrant le talent d’artistes d’ici. Les citoyens et les visiteurs seront invités à venir admirer les œuvres et à se laisser inspirer par cette expérience culturelle unique.

Par la suite, l'exposition se déplacera dans son dernier lieu où elle restera du 5 novembre au 20 décembre.