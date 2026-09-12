Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Samedi 12 septembre:

Ville de L'Île-Perrot

Quoi: VIP en blues;

Où: Parc Michel-Martin (110 boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 3GT1);

Quand: Dès 13 h 30;

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres de septembre;

Où: Bibliothèque War Memorial Library ( 60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: 10 h à 14 h;

Ville de Hudson

Quoi: Festival du film d'animation et du court-métrage de Hudson;

Où: Hudson creative Hub créatif d'Hudson (273 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à midi et 13 h 30 à 16 h;

Ville de Hudson

Quoi: Balconfête Hudson 2026;

Où: Dans les rues d'Hudson;

Quand: 10 h à 18 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Vendanges & Vibes;

Où: Vignoble Côte de Vaudreuil ( 2692 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 8P2);

Quand: 11 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);

Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton

Quoi: Courses de tracteur à gazon et fête familiale;

Où: Parc municipal (2848 rue Principale, Sainte-Justine-de-Newton, Québec, Canada, J0P 1T0);

Quand: Dès 14 h;

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

Quoi: Les Soirées Rendez-vous au Terrasse-Café (La Grande Tablée);

Où: Terrasse-Café, 1, 1er boulevard, Terrasse-Café, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 554;

Quand: Dès 18 h;

Dimanche 13 septembre:

Municipalité de Saint-Polycarpe

Quoi: Ferme Brasserie Schoune (portes ouvertes fermes du Québec);

Où: 2075 chemin Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, Québec, Canada, J0P 1X0;

Quand: 10 h à 16 h;

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres de septembre;

Où: Bibliothèque War Memorial Library ( 60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: 13 h à 15 h;

Ville de Hudson

Quoi: Verger Hudson Bio (portes ouvertes des fermes du Québec);

Où: 839 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;

Quand: 10 h à 16 h;

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Quoi: Ferme Macdonald (portes ouvertes fermes du Québec);

Où: Rue Reford Terrace Campus, Montreal, Québec, Canada;

Quand: 10 h à 16 h;

Ville de Hudson

Quoi: Festival du film d'animation et du court-métrage de Hudson;

Où: Hudson creative Hub créatif d'Hudson (273 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à midi et 13 h 30 à 16 h;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Atelier de carte d'impression de fleurs martelées sur papier;

Où: 2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades, Québec, Canada, J0P 1M0;

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Dimanches sportifs : séance de zumba;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 11 h;

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Quoi: Festival de la Soupe;

Où: Parc historique de la Pointe-du-Moulin (2500 boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 7P2);

Quand: 12 h à 16 h;

Exposition d’automne de l’Association des artistes de Lakeshore 2026

L'exposition d'automne marquant le 70e anniversaire de l’Association des Artists de Lakeshore tiendra au Centennial Hall, situé au 288, chemin Lakeshore à Beaconsfield (Québec), les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 17 h. Près de cinquante artistes de l'association exposeront leurs œuvres tant à l'extérieur, sur le site du Centennial Hall, qu'à l'intérieur du bâtiment. Un tiers des recettes sera reversé à l'organisme On Rock Community Services at banque alimentaire. Une œuvre intitulée « Avec mon frère », réalisée par membre-artiste Martine Legrand, sera offerte pour un tirage au sort. L'exposition est organisée en partenariat avec la Ville de Beaconsfield afin de promouvoir le nouveau centre culturel de Beaconsfield, actuellement en construction. Pour en savoir plus sur l'association et ses artistes membres, veuillez consulter le site artlakeshore.com.

Lakeshore Association of Artists Autumn Exhibition 2026

The Lakeshore Association of Artists 70 th anniversary Autumn Exhibition will take place at Centennial Hall, 288 Lakeshore Road in Beaconsfield Quebec on Saturday September 19 and Sunday September 20 from 10 AM to 5 PM. Nearly fifty of the association artists will be exhibiting their artwork on the grounds of Centennial Hall and inside the building. One third of proceeds will benefit On Rock Community Services and Food Bank. A raffle donation painting entitled “Avec mon frère” by artist- member Martine Legrand will be featured. The exhibition will be held in affiliation with the City of Beaconsfield, promoting the new Beaconsfield Cultural Center which is currently under construction. For more information about the Association and its artist members, visit artlakeshore.com.