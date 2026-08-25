Vocation en Art 2026: il est temps de s'inscrire

Bonne nouvelle pour les artistes amateurs, intermédiaires ou professionnels âgés entre 15 et 35 ans qui pratiquent le dessin, la peinture, la photographie ou qui crée des oeuvres: les inscriptions pour le concours Vocation en Art 2026 sont maintenant ouvertes.

Au menu de cette nouvelle mouture de Vocation en Art, on retrouvera des formations, des vernissage et un concours.

Un nouveau volet fait son apparition cette année, soit: Métiers d'arts. En plus des arts visuels, les jeunes peuvent maintenant présenter des œuvres en :

- Céramique;

- Sculpture;

- Joaillerie;

- Textile;

Des prix en argent sont à gagner pour ceux qui remporteront les honneurs. Les œuvres seront exposées du 8 octobre au 10 décembre 2026. C’est un continuum d’activités et d’événements en deux volets (régional et local) qui visent à conscientiser les participants aux réalités de la vocation artistique, tout en leur offrant des outils adéquats afin qu’ils entament une démarche de professionnalisation de leur art.

Date limite pour s'inscrire et remettre son œuvre : 28 septembre 2026.

Pour s'inscrire, il faut résider sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges et être apte à présenter un maximum de 2 œuvres d’art visuel (dessin ou peinture) ou d’art numérique (photographie ou design graphique), couvrant une superficie maximale d’exposition de 16 pieds carrés = 48’ X 48’ (1.5 mètre carré = 1.2 mètre X 1.2 mètre) ou métier d’art (céramique, sculpture, joaillerie ou textile), couvrant une superficie maximale de 30 cm de largueur par 30 cm de profondeur et d’une hauteur maximale de 60 cm





