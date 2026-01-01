Galileo présente «Mendelssohn voyage!» ce samedi

Le samedi 29 août à 19 h 30, les amateurs de musique classique ont rendez-vous à l'église Sainte-Rose-de-Lima de L'Île Perrot pour assister au spectacle « Mendelssohn voyage ! », présenté par Galileo. La seule compagnie de musique classique professionnelle de la Montérégie-Ouest présentera le fruit de son travail des derniers mois.

Au programme, les passionnés et les curieux en tout genre pourronnt s'attendrent aux symphonies Italienne et Écossaise du grand Félix Mendelssohn. Entre ces dernières s'intercalera le 1er mouvement de son Concerto pour violon en mi mineur, tous interprétés sur instruments d'époque.

Guillaume Villeneuve se chargera de l'exécution du concerto tandis que, sous la direction de Daniel Constantineau, des membres de l'Orchestre des jeunes de Vaudreuil-Soulanges se joindront à Galileo.

Le concert se veut à la fois clin d’œil et suite logique au spectacle « Mozart voyage ! », proposé par Galileo en juin 2023. Dans la même veine, « Mendelssohn voyage ! » a été pensé pour dépeindre les deux pays qui ont inspirées l'artiste centrale, l’impact qu’ont eu sur lui ses voyages en Angleterre et en Italie, entre 1829 et 1831. Les travaux qui en sont découlés s’inscrivent parmi les plus réussis du compositeur.

Leur interprétation sur instruments d'époque constitue une première québécoise, dans le cas de l'Italienne, et canadienne, pour ce qui est de l'Écossaise.

Les billets régulier, aîné et étudiant de 40 $, 34 $ et 8 $ sont en vente à cette adresse, par téléphone au (438) 395-5752 ou à la porte de l'église le soir du concert.