Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

À L'île-Perrot

Galileo présente «Mendelssohn voyage!» ce samedi

durée 08h00
26 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le samedi 29 août à 19 h 30, les amateurs de musique classique ont rendez-vous à l'église Sainte-Rose-de-Lima de L'Île Perrot pour assister au spectacle « Mendelssohn voyage ! », présenté par Galileo. La seule compagnie de musique classique professionnelle de la Montérégie-Ouest présentera le fruit de son travail des derniers mois. 

Au programme, les passionnés et les curieux en tout genre pourronnt s'attendrent aux symphonies Italienne et Écossaise du grand Félix Mendelssohn. Entre ces dernières s'intercalera le 1er mouvement de son Concerto pour violon en mi mineur, tous interprétés sur instruments d'époque.

Guillaume Villeneuve se chargera de l'exécution du concerto tandis que, sous la direction de Daniel Constantineau, des membres de l'Orchestre des jeunes de Vaudreuil-Soulanges se joindront à Galileo.

Le concert se veut à la fois clin d’œil et suite logique au spectacle « Mozart voyage ! », proposé par Galileo en juin 2023. Dans la même veine, « Mendelssohn voyage ! » a été pensé pour dépeindre les deux pays qui ont inspirées l'artiste centrale, l’impact qu’ont eu sur lui ses voyages en Angleterre et en Italie, entre 1829 et 1831. Les travaux qui en sont découlés s’inscrivent parmi les plus réussis du compositeur.

Leur interprétation sur instruments d'époque constitue une première québécoise, dans le cas de l'Italienne, et canadienne, pour ce qui est de l'Écossaise.

Les billets régulier, aîné et étudiant de 40 $, 34 $ et 8 $ sont en vente à cette adresse, par téléphone au (438) 395-5752 ou à la porte de l'église le soir du concert.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Artistes recherchés pour exposer à la galerie du CACVS

Publié le 29 août 2026

Artistes recherchés pour exposer à la galerie du CACVS

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges est à la recherche d'un ou une artiste en arts visuels pour exposer dans ses locaux du 2 novembre 2026 au 12 février 2027. ​Mandataire du déploiement de la politique culturelle de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,  le CACVS travaille à l'épanouissement des arts et de la culture dans ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Publié le 29 août 2026

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.  En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Publié le 28 août 2026

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.  En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge