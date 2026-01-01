Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Le samedi 29 août

Le Marché Créatif du Terrasse Café est de retour pour une 3e édition

durée 08h00
25 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le Terrasse Café invite la population de la région à célébrer l’artisanat, la culture et la gastronomie locale lors de la 3e édition de son Marché Créatif extérieur, qui se tiendra le samedi 29 août 2026, de 10 h à 15 h, sur son site au bord de l’eau.

Installé dans un cadre enchanteur au 1, 1er Boulevard à Terrasse-Vaudreuil, l’événement rassemblera des artisans, des artistes et des producteurs indépendants. Les visiteurs pourront découvrir des créations faites à la main allant de la céramique aux bijoux, en passant par la papeterie, les soins corporels et les produits gourmands.

Une programmation complète : créations, gastronomie et musique au bord de l’eau

En plus du marché d'artisans, le Terrasse Café proposera son offre alimentaire régulière tout au long de la journée, suivie d’un menu spécial du samedi soir servi dès 17 h.

Pour clore la journée en beauté, le public est invité dès 19 h à assister gratuitement au spectacle du chansonnier Sylvain Poirier, présenté dans le cadre des Soirées Rendez-vous, grâce au soutien de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, du Conseil des Arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) et de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols.

Liste des exposants de l'édition 2026 :

- Alimentation : La Petite Mie; 
- Maison & Décoration : Julie Barette Céramique, Punch Création; 
- Bijoux : Arlette Lalonde Bijoux, Cortisol by Lysa Wierzbicki; 
- Bougies & Soins corporels : Cassandr’art, Choyez-vous, Sauvage & Sage; 
- Art & Illustrations : Création Karol, Les dessins de Maël; 
- Accessoires & Enfants : Camomille d’étoiles, Flora Soul Design, Les Créations Kokooné, Les
DouceSoeurs, The Bag Lady; 

- Vêtements : Boho Maison;
- Papeterie : Les éditions du Dragon Rouge;

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Artistes recherchés pour exposer à la galerie du CACVS

Publié le 29 août 2026

Artistes recherchés pour exposer à la galerie du CACVS

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges est à la recherche d'un ou une artiste en arts visuels pour exposer dans ses locaux du 2 novembre 2026 au 12 février 2027. ​Mandataire du déploiement de la politique culturelle de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,  le CACVS travaille à l'épanouissement des arts et de la culture dans ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Publié le 29 août 2026

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.  En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Publié le 28 août 2026

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.  En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge