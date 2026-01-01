Une toute dernière édition du Festival Artefact à Vaudreuil-Dorion

La toute dernière édition du Festival Artefact de son histoire se tiendra du 20 au 22 août au parc 405, en plein cœur de Vaudreuil-Dorion. Pendant trois jours, le site vibrera au rythme de la musique émergente, avec une programmation riche en découvertes.

Parmi les artistes qui monteront sur scène, soulignons Gab Bouchard, Population II, Chaude Chaleur, Maie Claudel, Blesse, Mic Bourgouin, Froztee et Saje, Endorphine et Lézart. À cela s’ajoute le retour attendu des artisans, exposants et camions de rue, pour une expérience culturelle et gourmande complète.

L'entrée est gratuite pour tous.

Depuis 2011, on y a vu performer Hubert Lenoir, Les Louanges, Half Moon Run, Klô Pelgag, Vincent Vallières, Martha Wainwright, Dumas, Louis-Jean Cormier, Charlotte Cardin, Galaxie, Matt Holubowski, Marie-Pierre Arthur, Beyries, Les Soeurs Boulay, Lisa LeBlanc, Milk & Bone, Koriass, Karim Ouellet et Alaclair Ensemble.

En plus du volet musical, le Festival propose aussi une rencontre avec des exposants, la tenue du mondial de washer et de la bouffe de rue. Ne reste que Dame Nature à confirmer sa participation.