Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Samedi 15 août:

Ville de Hudson

Quoi: Atelier d'art-thérapie;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à 12 h 30;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festifleurs;

Où: La Belle de Coteau-du-Lac (75 route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: Heures variables;

Ville de Saint-Zotique

Quoi: Festival régional de la grillade de Saint-Zotique;

Où: Plage municipale (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0);

Quand: Heures variables;

Municipalité de Saint-Télesphore

Quoi: Lave-auto au profit de la Maison de soins palliatifs Libella;

Où: Cour de l'école Immaculée-Conception (1485, route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0);

Quand: Heures variables;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Festival des HAWKS | Édition spéciale du 25e anniversaire;

Où: Parc Westwood Junior (2876 Chemin St-Louis, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 0A1);

Quand: 9 h 30 à 19 h 30;

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

Quoi: Les Soirées Rendez-vous au Terrasse-Café;

Où: 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5S4;

Quand: 18 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Camille Leboeuf & Louis Vallière;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Spectacle de Hidden Secret + danse en ligne animée dès 18 h;

Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)

Quand: 19 h à 22 h;

Municipalité de Pointe-Fortune

Quoi: Soirées gastronomiques - La cabane à miel;

Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;

Quand: 17 h 30;

Dimanche 16 août:

Ville de Hudson

Quoi: Atelier Book Nook avec Nous les arts

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à 12 h 30;

Ville de Saint-Zotique

Quoi: Festival régional de la grillade de Saint-Zotique;

Où: Plage municipale (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0);

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Dimanches sportifs : séance de zumba;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 11 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Une journée à la campagne;

Où: A Horse Tale (27 chemin Murphy, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 4L2);

Quand: 11 h à 16 h;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Festival des HAWKS | Édition spéciale du 25e anniversaire;

Où: Parc Westwood Junior (2876 Chemin St-Louis, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 0A1);

Quand: 9 h 30 à 14 h;