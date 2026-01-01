Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre
Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;
Samedi 15 août:
Ville de Hudson
Quoi: Atelier d'art-thérapie;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à 12 h 30;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Festifleurs;
Où: La Belle de Coteau-du-Lac (75 route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: Heures variables;
Ville de Saint-Zotique
Quoi: Festival régional de la grillade de Saint-Zotique;
Où: Plage municipale (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0);
Quand: Heures variables;
Municipalité de Saint-Télesphore
Quoi: Lave-auto au profit de la Maison de soins palliatifs Libella;
Où: Cour de l'école Immaculée-Conception (1485, route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0);
Quand: Heures variables;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Festival des HAWKS | Édition spéciale du 25e anniversaire;
Où: Parc Westwood Junior (2876 Chemin St-Louis, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 0A1);
Quand: 9 h 30 à 19 h 30;
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Quoi: Les Soirées Rendez-vous au Terrasse-Café;
Où: 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5S4;
Quand: 18 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Spectacle de Camille Leboeuf & Louis Vallière;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 19 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Spectacle de Hidden Secret + danse en ligne animée dès 18 h;
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)
Quand: 19 h à 22 h;
Municipalité de Pointe-Fortune
Quoi: Soirées gastronomiques - La cabane à miel;
Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;
Quand: 17 h 30;
Dimanche 16 août:
Ville de Hudson
Quoi: Atelier Book Nook avec Nous les arts
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à 12 h 30;
Ville de Saint-Zotique
Quoi: Festival régional de la grillade de Saint-Zotique;
Où: Plage municipale (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0);
Quand: Heures variables;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Dimanches sportifs : séance de zumba;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 11 h;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Une journée à la campagne;
Où: A Horse Tale (27 chemin Murphy, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 4L2);
Quand: 11 h à 16 h;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Festival des HAWKS | Édition spéciale du 25e anniversaire;
Où: Parc Westwood Junior (2876 Chemin St-Louis, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 0A1);
Quand: 9 h 30 à 14 h;