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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

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14 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo 
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée; 

Vendredi 14 août: 

Ville de Hudson 
Quoi: Soirée ados 
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 16 h à 22 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Spectacle de Tëss; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Randonnée nocturne en SUP (15 $ par personne); 
Où: L'Embouchure (20 rue Principale, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30 à 21 h; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Spectacle de Émie Poitras; 
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3) 
Quand: 19 h à 22 h; 

Ville de Saint-Zotique
Quoi: Festival régional de la grillade de Saint-Zotique; 
Où: Plage municipale (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0); 
Quand: Heures variables; 

Samedi 15 août: 

Ville de Hudson 
Quoi: Atelier d'art-thérapie; 
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0); 
Quand: 10 h à 12 h 30; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Festifleurs; 
Où: La Belle de Coteau-du-Lac (75 route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0); 
Quand: Heures variables; 

Ville de Saint-Zotique
Quoi: Festival régional de la grillade de Saint-Zotique; 
Où: Plage municipale (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0); 
Quand: Heures variables; 

Municipalité de Saint-Télesphore
Quoi: Lave-auto au profit de la Maison de soins palliatifs Libella; 
Où: Cour de l'école Immaculée-Conception (1485, route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0); 
Quand: Heures variables; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Festival des HAWKS | Édition spéciale du 25e anniversaire; 
Où: Parc Westwood Junior (2876 Chemin St-Louis, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 0A1); 
Quand: 9 h 30 à 19 h 30; 

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Quoi: Les Soirées Rendez-vous au Terrasse-Café; 
Où: 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5S4; 
Quand: 18 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Spectacle de Camille Leboeuf & Louis Vallière; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Spectacle de Hidden Secret + danse en ligne animée dès 18 h;  
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3) 
Quand: 19 h à 22 h; 

Municipalité de Pointe-Fortune 
Quoi: Soirées gastronomiques - La cabane à miel; 
Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0; 
Quand: 17 h 30; 

Dimanche 16 août: 

Ville de Hudson 
Quoi: Atelier Book Nook avec Nous les arts 
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0); 
Quand: 10 h à 12 h 30; 

Ville de Saint-Zotique
Quoi: Festival régional de la grillade de Saint-Zotique; 
Où: Plage municipale (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0); 
Quand: Heures variables; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Dimanches sportifs : séance de zumba; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 11 h; 

Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Une journée à la campagne; 
Où: A Horse Tale (27 chemin Murphy, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 4L2); 
Quand: 11 h à 16 h; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Festival des HAWKS | Édition spéciale du 25e anniversaire; 
Où: Parc Westwood Junior (2876 Chemin St-Louis, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 0A1); 
Quand: 9 h 30 à 14 h; 

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