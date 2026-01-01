Pointe-des-Cascades célèbrera ses 65 ans le 22 août prochain

La Municipalité de Pointe-des- Cascades invite la population à prendre part à une grande journée de célébrations, le samedi 22 août 2026, afin de souligner le 65e anniversaire de fondation de la Municipalité.

Fondée en 1961, Pointe-des-Cascades profitera de cette journée toute spéciale pour mettre en valeur son histoire, son patrimoine et, surtout, l'esprit de communauté qui anime le village depuis maintenant 65 ans.

Résidents de longue date, nouveaux citoyens, familles et visiteurs sont invités à se joindre aux festivités qui se dérouleront au parc Saint-Pierre, au Village des Écluses, à la Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément ainsi qu'au Parc des Ancres.

Une journée festive dès 10 h

Les célébrations débuteront dès 10 h avec des visites guidées du Parc des Ancres. À 11 h, les familles et les plus petits pourront assister gratuitement à un spectacle de Bagatelle à la Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément.

Dès midi, le parc Saint-Pierre deviendra le cœur des festivités. La population est invitée à s'y installer pour un grand pique-nique et à profiter des nombreuses activités offertes tout au long de l'après-midi.

Parmi les activités proposées, petits et grands pourront notamment profiter de jeux géants, d'animations, d'ateliers créatifs, de décoration de cupcakes, de henné, de tatouages airbrush, d'atébas / tresses brésiliennes.

Le Club Optimiste sera également présent avec un BBQ, des desserts glacés et un espace de rafraîchissements au profit du projet Sac à dos pour offrir du matériel scolaire et soutenir la mise en place d’un frigo communautaire. Le Club Ado de la bibliothèque proposera pour sa part chips et sucreries afin de soutenir ses activités.

200 Mustang au cœur du village

Les amateurs d'automobiles auront également rendez-vous à Pointe-des-Cascades alors qu'une impressionnante exposition réunissant près de 200 voitures Mustang prendra place de 12 h à 18 h sur le terrain de soccer et le long du canal, sur le chemin du Fleuve.

Immortaliser les 65 ans de Pointe-des-Cascades

De 12 h 30 à 14 h, les citoyens de Pointe-des-Cascades pourront profiter gratuitement d'une séance de photos de famille avec Duclos Photo, au parc Saint-Pierre, près du phare. Les photographies seront ensuite transmises aux familles par courriel. Une preuve de résidence sera demandée pour participer à cette activité.

À 14 h, la Municipalité convie toute la population au pied du phare pour un oment qui promet de devenir l'un des grands souvenirs de la journée : une photo de groupe géante des citoyens, familles et participants réunis pour le 65e anniversaire.

Une vidéo surprise destinée à une émission populaire sera également réalisée à cette occasion. La Municipalité invite donc les citoyens et les visiteurs à être nombreux au rendez-vous afin de créer une image mémorable de la communauté de Pointe-des-Cascades en 2026.

Les célébrations se poursuivent en soirée

Dès 18 h, les festivités se poursuivront au Village des Écluses avec un souper méchoui par le traiteur Marc Besner. Les places étant limitées, les personnes intéressées sont invitées à se procurer leurs billets à l'avance en ligne sur pointe- des-cascades.com avant le 14 août. Le Tiki Frit, le service de bar et la Crémerie Le Chamalo seront également ouverts pour l'occasion.

Au parc Saint-Pierre, les familles pourront assister dès 18 h 30 à une projection extérieure du film Marsupilami. À compter de 19 h, un foyer sera aménagé sur le terrain de volleyball, accompagné d'un duo de chansonniers de 20 h à 22 h.

La journée culminera au Village des Écluses alors que Yelo Molo montera sur scène dès 20 h 30 pour un spectacle gratuit, permettant à la population de terminer cette journée anniversaire dans une ambiance festive.

Un anniversaire à l'image de Pointe-des-Cascades

À travers cette programmation, la Municipalité souhaite créer un événement rassembleur où toutes les générations pourront se retrouver, échanger et célébrer ce qui fait la richesse de Pointe-des-Cascades.

65 ans, c'est une histoire bâtie par celles et ceux qui ont façonné le village, mais également une occasion de regarder vers l'avenir et de poursuivre ensemble cette histoire.